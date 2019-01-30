Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан ведут активное наблюдение в связи с событиями происходящими вдоль таджикско-афганской линии государственной границы и в курсе оперативной обстановки в Афганистане, сообщается в распространенном заявлении по поводу высказывания замглавы МВД РФ Игоря Зубова о якобы имевшей место крупной переброске боевиков террористической группировки «Исламское государство» к таджикско-афганской границе.

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, заявил, что «Исламское государство» неизвестными вертолетами перебрасывает боевиков из Пакистана на границу Таджикистана, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что «там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России», и призвал полицейских усиленно проверять приезжих из Таджикистана и Узбекистана.

ГКНБ Таджикистана призывает не беспокоиться

Однако таджикские пограничники заявляют, что непосредственно вдоль участка таджикско–афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов запрещенной в Таджикистане террористической группировки «Исламское государство» не зафиксировано.

В таджикском погранведомстве заверяют, что необходимости в усилении таджикско-афганской границы в связи с ситуацией в Афганистане на данный момент нет.

«На сегодняшний день на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств пограничных войск в связи с обострением ситуации, и нет необходимости выдвигать на границу дополнительные войска и технику. Также на второй линии находятся воинские подразделения Минобороны страны», - отмечено в распространенном заявлении погранведомства.

В нем также подчеркивается, что между пограничниками Таджикистана и Афганистана налажено тесное и стабильное сотрудничество, и «при появлении членов ИГ вдоль участка таджикско-афганской государственной границы у нас будет информация».

Что происходит?

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По словам Илхома Назриева, обозревателя по Афганистану, официального подтверждения того, что кто-то вертолётами перебрасывал силы на границу с Таджикистаном, нет.

«Ни в средствах массовой информации Афганистана, ни в заявлениях официальных властей этой страны и международных организаций, при освещении событий на границе, я пока не видел такого подтверждения. По данным афганских силовиков, определённое передвижение групп боевиков, в том числе, с территории Пакистана, на территорию провинций, граничащих с Таджикистаном - Бадахшан, Тахар и Кундуз наблюдается, но не в особых масштабах», - сообщил он.

Таджикский политолог Рашид Гани Абдулло говорит, что за переброской боевиков могут стоять определённые силы.

«О переброске боевиков ИГ в Афганистан сообщалось и ранее. Тогда тоже говорили, что их перебросили вертолётами. Если этот факт имеет место быть, то, очевидно, что есть определённые силы, которые стоят за всем этим. Ибо из Сирии и Ирака с боевым оружием и коммуникациям приезжать в Афганистан не так просто», - считает он.

По словам Илхома Назриева, сведения о количестве боевиков ИГ или других террористических групп в Афганистане найти очень сложно, но присутствие ИГ в Афганистане официально зафиксировано.

«Факты перемещения из ближневосточного театра действий на территорию Афганистана отдельных лиц, входящих в состав ИГ, зафиксированы. На территории провинции Тахар и Бадахшан спецслужбы Афганистана задержали лиц, которые имеют отношение к ИГ или группировкам, близким к нему по действиям», - отметил Назриев.

Российские военные возвратятся на границу?

Рашид Гани Абдулло убежден, что в любом случае соответствующие силовые ведомства Таджикистана, как близкого соседа Афганистана, должны внимательно отнестись к таким сообщениям и тщательно их проанализировать.

«Они должны быть готовы к тому, чтобы дать достойный ответ всем возможным вызовам и угрозам», - заявил политолог.

Некоторые эксперты говорят о том, что Россия хочет вернуться на границу Таджикистана с Афганистаном, и поэтому делает периодически такие устрашающие заявления.

«Но Таджикистан давно ясно дал знать, что государственную границу охраняет своими силами. И я не думаю, что такие сообщения являются созданием почвы к возвращению российских военных на таджикско-афганскую границу. К тому же, принципиальная политика Таджикистана направлена на обеспечение безопасности на государственной границе своими силами», - сообщил он.

Илхом Назриев же убежден, что российское руководство обеспокоено ухудшением ситуации в приграничных районах стран СНГ с Афганистаном из-за определённых обязательств по ОДКБ.

«В настоящее время, как таджикские военные и политическое руководство, так и российские военные не считают, что ситуация находится на той стадии, чтобы возвращать военные подразделения России на границу», - отметил он.

Кстати, в заявлении пограничных войск Таджикистана также сообщили, что Таджикистан своими силами обеспечивает безопасность на границе, а «в случае провокации и обострения ситуации в худшую сторону» призывает не забывать, что «является членом таких организаций, как ОДКБ, ШОС, и все вопросы заранее проработаны».

"Таджикистан может дать достойный ответ любым угрозам"

По мнению экспертов, за годы правоохранительные органы Таджикистана набрали достаточный опыт, чтобы достойно ответить на любые угрозы.

«Как показывает опыт, таджикские пограничники накопили необходимый опыт и могут дать достойный ответ любым вызовам», - считает Рашид Гани Абдулло.

Илхом Назриев согласен с ним, и подчеркивает, что это утверждают не только таджикские эксперты, но и международные.

«На сегодняшний день, по утверждению военных экспертов, таджикские силовые структуры в состоянии нейтрализовать все угрозы, которые в настоящее время существует на линии границы и в приграничных районах ИРА», - говорит Илхом Назриев.

По сообщению пограничных войск Таджикистана, на сегодняшний день на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств.

В сообщении пограничных войск также отмечается, что за прошедшие сутки не зафиксировано попыток незаконного перехода, провокаций и прорыва границы Таджикистана с Афганистаном, и ни одного случая попадания на таджикскую территорию пуль или снарядов не зафиксировано.

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