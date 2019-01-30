Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил об участии в президентских выборах на проходящем в Киеве форуме «От Крут до Брюсселя», сообщает Медуза.
Принять такое решение, по словам Порошенко, его вынудили «ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями».
Объявление о выдвижении на второй срок Порошенко сделал на проходящем в Киеве форуме «От Крут до Брюсселя». Там же он заявил, что Украина в 2024 году рассчитывает подать заявку на вступление в Евросоюз, а также получить и начать выполнять план по вступлению в НАТО.
Говоря об отношениях с Россией, Порошенко подчеркнул, что с Россией нужен «холодный, но мир».
Восстановление территориальной целостности Украины, по его словам, будет продолжено политико-дипломатическим путем, в том числе с использованием инструмента санкций.
Официальная предвыборная программа Порошенко пока не опубликована.
Петр Порошенко занимает пост президента Украины с июня 2014 года. Он победил на выборах, которые были объявлены после того, как поста президента лишился Виктор Янукович.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. О намерении участвовать в них, в числе прочих, объявили бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко и популярный телеведущий Владимир Зеленский.
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