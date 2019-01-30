В сети набирает популярность ролик, на котором трудовой мигрант поет таджикскую народную музыку — фалак.
Видео, продложительностью две минуты, было размещено на странице Абдусаттора Пирмухаммадзода в Фейсбуке, его просмотрели уже более 10 тысяч раз, свыше 230 человек поделились им.
«Из разряда "Зарождение новой звезды". После того как увидел мастерство этого строителя, пришел к выводу, что большую часть исполнителей государственных ансамблей надо выгнать со сцены и их рабочих мест, а вместо них принять на работу таких любителей. Даже у многих исполнителей фалака нет такого голоса», - написал автор поста Пирмухаммадзода.
Многие пользователи выразили солидарность с автором, и считают, что Минкультуры необходимо найти этого талантливого мигранта. На этот призыв сразу нашелся отклик: пользователь соцсети, представившаяся сестрой мигранта, написала, что певцом является Гулназар Ганиев, житель Куляба.
«Будьте здоровы, дорогие друзья. Это мой брат Гулназар из города Куляба. У всех моих братьев такой же голос, очень искусно исполняют фалак. Дорогие братья, помолитесь за него, он на чужбине», — написала Низорамох Ганиева, которая представилась его сестрой.
Пользователи посоветовали семье обратиться к Давлатманду Холову, который является основоположником и творческим руководителем государственного ансамбля «Фалак» Комитета по телевидению и радио при правительстве РТ, на что женщина написала, что ее брат несколько лет назад не прошел конкурс по набору в этот ансамбль.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов
Сенатору Арашукову предъявили обвинения. Его отца тоже задержали
Антимонопольная служба объяснила, почему вода в Душанбе подорожала на 300%
В Хатлоне презентовали проект по улучшению водоснабжения в 7 районах региона
Таджикистан и Украина рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения
В России сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации
Россия выделила более 630 образовательных квот для таджикских абитуриентов
«Рахш-такси» меняет облик: компания первой начала «перекрашивать» свои авто
«МегаФон Таджикистан» запустил чат-бот в Telegram для самообслуживания
Антимонопольная служба: сим-карты не будут дорожать. Пока.
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Амин1 час назад
Рахмат, бародари азиз, барои самимият, барои хакикат, оби дидаам рехт. рахмат, гап нест факат ранчу эхсос монд. Худо беигболат накунад, хамшахр, хушхолу хонаобод бош. Лаънат бо онхоё, ки туро ва бисёру бисёри дигар егитхои точикро ба ин вазъ оварданд. Имруз ту символи мои. Аз ин вазмини хаёт низ насиб бошад мегузарем.
Вот из реальной жизни настоящий образ для памятника мигранту! Именно в этой одежде и обуви, со скорбяшим фалаком и темой к нему.
Джонни4 часа назад
Молодец вот голос вот талант, желаю всех благ
Анаис5 часов назад
Бедняга. Даже не улыбается. Естественный во время съемки. Не изображает . Настоящее лицо таджика - мигранта. Уставший, измученный.... надо зарабатывать.... песня его это крик души
Maxim7 часов назад
Научился бы петь дифирамбы уже стал бы народным артистом. Красиво поёт.
C7 часов назад
Но у нас очень многие имеют талант, например мой супруг тоже может петь фалак.....думаю всем место не хватит в этом ансамбле да и на эти средства что заработает ансамбль семью не прокормить....