В сети набирает популярность ролик, на котором трудовой мигрант поет таджикскую народную музыку — фалак.

Видео, продложительностью две минуты, было размещено на странице Абдусаттора Пирмухаммадзода в Фейсбуке, его просмотрели уже более 10 тысяч раз, свыше 230 человек поделились им.

«Из разряда "Зарождение новой звезды". После того как увидел мастерство этого строителя, пришел к выводу, что большую часть исполнителей государственных ансамблей надо выгнать со сцены и их рабочих мест, а вместо них принять на работу таких любителей. Даже у многих исполнителей фалака нет такого голоса», - написал автор поста Пирмухаммадзода.

Многие пользователи выразили солидарность с автором, и считают, что Минкультуры необходимо найти этого талантливого мигранта. На этот призыв сразу нашелся отклик: пользователь соцсети, представившаяся сестрой мигранта, написала, что певцом является Гулназар Ганиев, житель Куляба.

«Будьте здоровы, дорогие друзья. Это мой брат Гулназар из города Куляба. У всех моих братьев такой же голос, очень искусно исполняют фалак. Дорогие братья, помолитесь за него, он на чужбине», — написала Низорамох Ганиева, которая представилась его сестрой.

Пользователи посоветовали семье обратиться к Давлатманду Холову, который является основоположником и творческим руководителем государственного ансамбля «Фалак» Комитета по телевидению и радио при правительстве РТ, на что женщина написала, что ее брат несколько лет назад не прошел конкурс по набору в этот ансамбль.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.