Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило подробности дорожно-транспортного происшествия в Дарвазском районе, в результате которого погибли 9 человек, в том числе пятеро детей.
Трагедия произошла вечером 29 января на автодороге Душанбе-Калаихумб-Хорог на территории сельского джамоата Вишхарв Дарвазского района.
Водитель автомашины мари «Опель-Астра» 50-летний житель кишлака Курговад Арабшо Куканиев не справился с управлением, в результате автомашина опрокинулась в реку Пяндж, сообщает МВД.
Водитель получил ранения и был госпитализирован в центральную больницу Дарвазского района.
Однако все его пассажиры погибли. Среди них – Худододов Сухроб Махмаднабиевич, 1978 г.р., Маъзамова Бунафша Бороновна, 1975 г.р., Маъзамова Махина Бороновна, 1990 г.р., Абдуллозода Алиджони Орзу, 2013 г.р., Джалолова Гуландом Саидрахмоновна, 1982 г.р., Давлатзода Абубакри Отамбег, 2013 г.р., Давлатзода Нигинаи Отамбег, 2013 г.р., Давлатзода Усмони Отамбег, 2016 г.р., Давлатзода Умари Отамбег, 2015 г.р.
Все погибшие – жители кишлака Курговад.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, отмечается в сообщении.
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Tajik5 часов назад
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Причина это плохие и неосвешенные дороги и должны нести ответственность чиновники за халатность а ни как не водитель
Гражданка Tajik5 часов назад
Вы правы, печально что наши чиновники этого не понимают. Кому нужен этот выставочный комплекс за 200 млн сомони? Лучше бы эти деньги потратили на ремонт дорог.
Patriot6 часов назад
Скорее всего перегруз, потому и машину занесло. Печально. Земля будет им пухом.
Tjk7 часов назад
бедные дети... ох как несладко нашим детям.
храни их всех Аллах
Tajik7 часов назад
К сожалению причина одна: Опель Астра и 10 человек в машине... По горам.