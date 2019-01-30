Современные плазы с новой электронной системой на трассе Душанбе-Чанак - первой платной автодороге в Таджикистане

Министерство транспорта предлагает правительству сделать платными ещё несколько автотрасс страны. Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции заявил министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода.

Он отметил, что единственная платная дорога в Таджикистане - Душанбе-Чанак доказала свою эффективность.

«Мы все стали свидетелями того, что платная дорога Душанбе-Худжанд показала эффективность. Если эта дорога не была бы платной, то одними средствами министерства транспорта невозможно было бы справиться с последствиями снегопадов и лавин. На поддержание этой дороги средства со строны правительства не выделяются», - отметил Худоёрзода.

Сухроб Мирзоев, заместитель министра транспорта, отметил, что Минтранс до конца текущего года направят соответствующее предложение правительству о введение платы за проезд по другим трассам республики. Однако он не стал называть конкретные дороги, которые могут стать платными.

«Есть и соответствующий приказ правительства о том, чтобы дороги первой категории стали платными. Мы работаем над этим и до конца года сделаем предложение правительству сделать платными несколько дорог», - сообщил он.

На вопрос журналистов о возвращении кредитов, полученных на строительство дорог в стране, министр транспорта коротко отметил: «Долги оплачиваются, большинство из кредитов долгосрочные».

Напомним, первой платной дорогой в Таджикистане в апреле 2010 года стала трасса, соединяющая центр страны с севером - Душанбе-Чанак. Управлением этой дорожной инфраструктуры занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

В настоящее время в Таджикистане продолжается реконструкция автодороги Душанбе-Бохтар (бывший Курган-тюбе), общей протяженностью 82 км. Она полностью завершится к 2023 году.

По данным Минтранса, эта трасса станет скоростной, она будет первой категории. Ее ширина на некоторых участках достигнет до 27 метров.

На реализацию первой фазы в целом будет направлено 96 миллионов долларов. Средства предоставлены АБР ($49,4 млн. – кредит и $17,8 млн. – грант), Фондом ОПЕК ($12 млн.- кредит) и правительством Таджикистана ($17,1 млн.).

Для реконструкции второго, 40-километрового участка, этой дороги - от местечка Чашмасорон в Хуросонском районе до города Бохтар АБР выделяет 90 миллионов долларов на безвозмездной основе.

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