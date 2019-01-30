После многолетнего перерыва некоторые города и районы северного Таджикистана с началом зимних холодов начали получать узбекскую электроэнергию.
Город Канибадам, район Спитамен и некоторые приграничные с соседним государством населенные пункты Согдийской области на сегодняшний день ежесуточно получают по 3 миллиона киловатт часов узбекской электроэнергии, заявил сегодня выступая в нижней палате парламента страны министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.
"В свою очередь, с приходом зимних холодов юг Узбекистана ежесуточно получает по 17 миллионов киловатт часов таджикской электроэнергии", - отметил он.
Министр заявил, что с апреля по октябрь текущего года Таджикистан планирует экспортировать на юг Узбекистана 2 миллиарда киловатт часов электроэнергии, что на 800 миллионов кВтч больше, чем в прошлом году.
После выступления министра таджикские депутаты единогласно ратифицировали подписанное в ноябре 2018 года соглашение между правительством Таджикистана и Азиатским банком развития по проекту «Переподключения энергетических сетей Таджикистана к Центральноазатской энергетической системе».
Для реализации данного проекта АБР выделил в качестве гранта 35 миллионов долларов США.
Данные деньги пойдут на синхронизацию энергетических сетей Таджикистана с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана и создание релейных систем защиты сетей.
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Амон2 часа назад
Электроэнергии в стране конкретно не хватает, в г. Кулябе весь декабрь и январь постоянно отключают свет. Вчера 29.01.2018 вечером в многоэтажных домах напротив "Гулчахона" два часа не было электричества, а значит тепла и воды и так каждый день. Может и на юг перебросить соседнюю электроэнергию?