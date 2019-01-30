За счет предпринимателей и жителей было отремонтировано 605 километров дорог, сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода.

Он отметил, что в основном силами предпринимателей и жителей было отремонтированы дороги местного назначения.

«В этом году за 60,8 млн. сомони из республиканского бюджета, 8,9 млн. сомони из местного бюджета и 75,5 млн. сомони предпринимателей и жителей было отремонтировано в целом 875 километров автомобильных дорог по всей стране. Из этого 605 км - за счёт предпринимателей и жителей, причем, 155 километров были заасфальтированы», - сообщил министр.

Он отметил, что, в свою очередь, министерство транспорта поддерживает их техникой и работниками.

«Мы выделяем технику и работников для ремонта дорог за счёт предпринимателей и жителей. Так, в прошлом году в Раште из 155 тонн битума для ремонта дороги 131 тонна была закуплена за счет предпринимателей. Мы намерены продолжать эту практику и в этом году», - сообщил министр.

Он также отметил, что асфальтирование одного квадратного метра дороги обходится в $26, то есть если один километр дороги это 7500 квадратных метров, то его асфальтирование обойдется в $198 тыс.

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