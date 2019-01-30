Минтранс Таджикистана закупит спецтехнику и оборудование на содержание автодорог, ведущих в Горный Бадахшан и Рашт из Душанбе. Техника будет приобретена за счёт кредита Европейского банка реконструкции и развития.

«В общей сложности мы закупим 88 единиц спецтехники и оборудования для содержания дорог», - сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода.

Он отметил, что технику распределят по регионам в соответствии с километражем дорог и имеющимся парком спецтехники в том или ином регионе.

«В настоящее время 23 единицы спецтехники находятся на пути в Таджикистан. Это 4 бульдозера, 6 погрузчиков и 5 грейдеров. Они будут направлены на содержание дорог, ведущих в Бадахшан и Рашт», - сообщил он.

По его словам, в отличае от других районов страны, нехватка дорожной техники есть лишь в Хороге и Ишкашиме. Например, «единственный погрузчик, который работал в Ишкашиме, был снесен лавиной в реку», - сообщил Худоёрзода.

В Хороге в целом, по его словам, находится 109 единиц дорожной техники, но только 66% из них - в рабочем состоянии.

Министр возмущен

Министр также прокомментировал закрытие дороги Хорог-Ишкашим в результате схода лавин в середине января и заявил, что сообщения о том, что жители расчищали дорогу вручную, не соответствуют действительности.

«Я, как министр транспорта Таджикистана, заявляю, что эти новости - явная ложь. Мы направили туда всю новую спецтехнику из Куляба и Восе, и ею дорога в Хорог была расчищена», - заявил Худоёрзода.

По его словам, расчистка дороги Хорог-Ишкашим была очень сложной, и из-за лавиноопасности три дня работников не пускали на работы.

«По этой причине, во времена Союза эту дорогу не могли расчищать от снежных завалов и за месяц», - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что в ходе выполнения своей работы под лавинами погибли работники министерства.

«В первый день лавина утащила в реку начальника службы содержания дорог Ишкашима вместе с его работником, но их спасли. Несмотря на это, на второй день они вышли на работу. К сожалению, трое остались под лавинами, одного сотрудника спасли, но отец и сын погибли», - сообщил он.

Сколько дорожников и техники

На территории областей и районов Таджикистана действуют 64 дорожно-эксплуатационных учреждений, в которых работают 2 тыс. 930 сотрудников.

Из них 1233 человек – линейные дорожные работники, - сообщил «АП» начальник отдела содержания, планирования и оценки автомобильных дорог Министерства транспорта РТ Хукуматшо Аксаколов.

По словам руководителя, в распоряжении дорожников имеется 951 идиница техники, причем только 609 из них находятся в рабочем состоянии.

"Непосредственно для очистки дорог от снега, завалов, а также ремонта пострадавших участков задействованы 342 машины. На территории ГБАО, где в эти дни несколько участков дорог накрыли лавины и образовались завалы, действуют 109 техсредств. Из них 69 машин занимаются ликвидационными работами. Еще 6 тракторов и бульдозеров переброшены из Хатлона. Всю автодорогу области, составляющую 2 тыс.713 км, обслуживают 297 дорожных работников", - сообщил Хукуматшо Аксаколов.

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