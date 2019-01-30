Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает внедрять инновационные технологии для улучшения обслуживания абонентов. Теперь клиенты компании могут пользоваться чат-ботом в Telegram, чтобы самостоятельно решать различные «мобильные» вопросы.
Чат-бот – это программа, которая умеет общаться с пользователями как живой человек. С помощью чат-бота @mftchatbot клиенты компании «МегаФон Таджикистан» получают доступ к целому ряду услуг: это проверка баланса, обмен баллов по бонусной программе «Спасибо», просмотр детализации расходов, информации о тарифном плане, смена тарифа. Кроме того, так можно подключать и отключать интернет-пакеты и дополнительные услуги или связываться онлайн с консультантами компании.
«Внедрение инновационных технологий – в интересах наших абонентов. Так, с появлением чат-бота можно решать многие вопросы не выходя из дома. Наши клиенты получат нужный результат в любом удобном месте за считанные минуты», – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.
Для работы с чат-ботом абонентам компании «МегаФон Таджикистан» достаточно ввести в строке поиска в мессенджере Telegram слово @mftchatbot и начать диалог. Чат-бот доступен на трех языках – русском, английском и таджикском.
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