По сравнению с прошлым учебным годом, в 2019-2020 году количество образовательных квот России для абитуриентов из Таджикистана увеличилось с 618 до более 630 единиц, сообщил в беседе с «АП» руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев.

По его словам, на пространстве СНГ это самое большое количество образовательных квот.

«Да и в соотношении количества населения страны, я думаю, это самая высокая квота по миру. Это связано с тем, что между Россией и Таджикистаном крепкие стратегические и партнерские отношения, в том числе отношения между лидерами стран»,- добавил Вождаев.

По его словам, из более 20 тыс. студентов из Таджикистана, которые учатся по разным программам в России, большая часть получает образование на бюджетной основе, а квоты Россотрудничества из этого числа составляют всего лишь 10%.

«Летом текущего года правительство России выделит дополнительные образовательные квоты, но их количество и дата утверждения пока неизвестны. Мы объявим об открытии регистрации на участие в отборочных испытаниях по ним, как только получим официальное подтверждение», - отметил он.

Между тем, по словам Вождаева, Российский центр науки и культуры (Россотрудничество) в Таджикистане объявляет о начале регистрации граждан республики в отборочных испытаниях на обучение в вузах России на 2019/2020 учебные годы.

«Регистрация для участия в отборочных испытаниях уже стартовала с 21 января и продлится до 21 февраля текущего года. За это время нужно зарегистрироваться на портале www.RUSSIA.STUDY , приложить сканы всех необходимых документов, указанных в перечне требований, обязательно выбрать специальность, университеты, в которые хочет поступить абитуриент»,- отметил он.

Отборочные испытания по результатам заявок будут проводиться в городах Бохтар и Куляб 22 февраля, в Душанбе 24 февраля, а через неделю после этого в Худжанде и Хороге.

Собеседование будет проводить рабочая группа из числа представителей Минобразования Таджикистана, российских соотечественников, представителей посольства России в Таджикистане, российских вузов, а также других соответствующих организаций.

На вопрос, как подготовиться к собеседованию, Вождаев ответил, что, прежде всего, нужно иметь представление об образовательной квоте РФ, знать обо всех процедурах и условиях.

«Необходимо принести с собой все свои достижения, начиная от каких-то грамот и заканчивая спортивными наградами. Кроме того, абитуриент должен обладать максимальными способностями коммуникации, чтобы не только умел отвечать на вопросы, но и мог осилить программу обучения в российском вузе», - сказал он.

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