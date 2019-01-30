Таджикистан и Украина обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено несколько лет назад.
Этот вопрос обсудили в минувший понедельник на встрече Временный поверенный в делах Украины в Таджикистане Виктор Семенов и министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода, сообщает посольство Украины в Душанбе.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы и пути дальнейшего взаимовыгодного развития украинско-таджикского сотрудничества в транспортной и инфраструктурной сферах.
«Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу возобновления прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Таджикистан, которое было прекращено по ряду объективных обстоятельств несколько лет назад», - говорится в сообщении.
Напомним, Соглашение между правительствами Украины и Таджикистана о воздушном сообщении было подписано 7 марта 2008 года. Оно действовало до февраля 2013 г.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов
Сенатору Арашукову предъявили обвинения. Его отца тоже задержали
Антимонопольная служба объяснила, почему вода в Душанбе подорожала на 300%
В Хатлоне презентовали проект по улучшению водоснабжения в 7 районах региона
В России сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации
Россия выделила более 630 образовательных квот для таджикских абитуриентов
«Рахш-такси» меняет облик: компания первой начала «перекрашивать» свои авто
«МегаФон Таджикистан» запустил чат-бот в Telegram для самообслуживания
Антимонопольная служба: сим-карты не будут дорожать. Пока.
Подрядчики приступают к строительству таджикских объектов ЛЭП CASA-1000
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Roza1 час назад
УРА!