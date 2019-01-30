Сегодня в ГУП «ЖКХ» прошел семинар, где обсуждались вопросы реализации «Проекта сельского водоснабжения и санитарии».
Проект будет финансироваться Всемирным банком и направлен на улучшение текущей ситуации в секторе водоснабжения. Особое внимание будет уделено семи районам Хатлонской области: Дж. Балхи, Вахш, Восе, Дусти, Джайхун, Кушониён и Сарбанд.
Генеральный директор ГУП «ЖКХ» Джамшед Табарзода на семинаре отметил, что в рамках реализации проекта и достижения всех его целей и задач, около 1 млн. населения в названных районах будут обеспечены безопасной питьевой водой.
По оценке специалистов, местные проблемы связаны с отсутствием постоянного водоснабжения в выбранных районах.
Основная цель проекта - развитие инфраструктуры водоснабжения в сёлах и повышение потенциала учреждений по водоснабжению в целевых районах. Деятельность Проекта также будет направлена на улучшение состояния здоровья населения, на проведение информационных кампаний по изменению поведения сельских жителей с целью бережного отношения к воде, обеспечение их достаточным количеством безопасной питьевой водой.
Ключевым аспектом проекта является внедрение целевого использования воды и улучшение показателей финансовой и операционной деятельности предприятий по водоснабжению в целевых районах.
Специалисты ГУП «ЖКХ» ознакомились с предлагаемыми инженерными проектами, потенциальными экологическими и социальными последствиями, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ по строительству объектов водоснабжения и санитарии на местах. На семинаре участникам были представлены окончательные результаты технико-экономического обоснования (ТЭО).
ТЭО состоит из серии отчетов, в которых обобщены основные результаты работ. На семинаре был также озвучен Отчет об основах политики переселения и Отчет о потенциальном социально-экологическом воздействии проекта. На нынешнем этапе ведется подготовка к началу второй фазы проекта, то есть разработка Детального технического проектирования для строительства/восстановления объектов водоснабжения в пилотных районах Хатлонской области.
Специалист Всемирного Банка по водным ресурсам Фарзона Мухитдинова уточнила, что проект направлен на сокращение разрыва в доступе к базовым услугам водоснабжения между городским и сельским населением, и является самым масштабным проектом Всемирного Банка в области сельского водоснабжения.
По ее словам, наряду с предполагаемыми инвестициями в инфраструктуру водоснабжения и улучшение санитарных условия в общественных учреждениях (школах и медицинских учреждениях), одной из основных задач проекта является разработка и внедрение устойчивой модели управления в секторе.
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Chelsea47 минут назад
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