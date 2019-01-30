Следственный комитет предъявил сенатору Рауфу Арашукову обвинения по трем статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества и убийстве.

По версии следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Также сенатора обвиняют в давлении на свидетеля убийства Жукова, передает Медуза.

Следователи допрашивают Рауфа Арашукова в качестве обвиняемого. На время допроса сенатору предоставили переводчика, поскольку Арашуков заявил, что не владеет русским языком в достаточной мере.

Отец сенатора Рауль Арашуков подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан сегодня прямо в зале заседаний Совета Федерации после того, как парламентарии по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности. Отца сенатора Рауля Арашукова задержали также сегодня в одном из офисов «Газпрома» в Петербурге.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.