Госслужащие в Казахстане должны носить одежду отечественного производства, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства, передает КазТАГ.

«Одежда - все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, есть модницы, модники, им подавай «Шанель». Вчера на встрече молодежи на выставке мне показали отличные костюмы и обувь. Просто не обращаем внимание. Почему их не развиваем, Ербол (заместитель премьер-министра Ерболат Досаев)? Ты вообще не занимаешься этим», — подчеркнул Назарбаев.

В свою очередь, Ерболат Досаев заверил главу государства, что данный вопрос предусмотрен в госпрограммах на ближайшее время.

«Понятно, мы сегодня импортируем, вы правильно говорите, Нурсултан Абишевич. Все, конечно, мы производить не будем, но необходимый уровень производства товаров для населения в программе предусмотрен», - сказал Досаев.

«Надо пропагандировать собственную продукцию. Вот сидящие здесь должны прийти в отечественных костюмах. Ничего страшного нет. В мире существует одежда, особенно для госслужащих. И мы поддержим отечественную легкую промышленность», - добавил Назарбаев.

Глава государства и сам популяризирует одежду отечественного производства. Несколько лет назад казахстанский дизайнер Айжани Нурланова рассказывала, что президент носит созданные ею костюмы, стоимость которых не превышает 45 тысяч тенге ($118). После того как Назарбаев начал выходить в них в свет, аналогичные костюмы, со слов дизайнера, стали заказывать и чиновники. «Поначалу они покупали наши костюмы, так сказать, для галочки, чтобы поддержать призыв президента. Но как только госслужащие убедились в качестве товара, пришли заново и стали заказывать по 3-4 костюма сразу», — добавила она, передает ИА "Фергана".

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.