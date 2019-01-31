Аким Егиндыкольского района в Акмолинской области Казахстана Ерлан Исабеков преподает жителям своего района английский язык.
Главой района он был назначен в 2018 году. И чтобы наладить диалог с местными жителями, аким решил применить нестандартную практику, передает kaktakto.com.
Он организовал уроки английского языка для всех желающих. На занятия приходят от 15 до 60 человек. Здесь аким вместе с жителями не только изучает грамматику, поет песни, но и развивает навыки говорения и аудирования. А еще обсуждают насущные проблемы района, конечно же, тоже на английском.
Как рассказывает сам Исабеков, сначала жители отнеслись к его идее очень настороженно. Первое время люди приходили просто посмотреть на акима, который взял на себя функции учителя.
Сейчас уже приходят с конкретным желанием выучить язык. Среди изучающих не только молодежь, но и люди старшего возраста.
Ерлан Исабеков родился в Алматинской области, окночил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Выпускник государственной программы «Болашак», в 2012 году получил степень магистра экономики в престижном университете в Джорджтауне.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Кто играет джаз в Таджикистане и почему он далеко не для всех
Назарбаев потребовал, чтобы чиновники носили одежду казахстанского производства
В Узбекистане впервые организовали проповеди для глухих
В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов
Сенатору Арашукову предъявили обвинения. Его отца тоже задержали
Антимонопольная служба объяснила, почему вода в Душанбе подорожала на 300%
В Хатлоне презентовали проект по улучшению водоснабжения в 7 районах региона
Таджикистан и Украина рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения
В России сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации
Россия выделила более 630 образовательных квот для таджикских абитуриентов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста