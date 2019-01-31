С 1 февраля оплата за проезд в городских автобусных маршрутах №1 (курсирующем от улицы Гагарина до махалли Чимтеппа), №7 (терминал «Шарк Транс» - махалля Дильшод) и №43 (Терминал «Шарк Транс» - махалля Гульбутта), будет осуществляться только за безналичный расчет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Ранее безналичный проезд был введен на автобусах №3, №8а, №22 и на троллейбусах №1 и №10.

Мэрия просит горожан и гостей столицы приобрести электронные проездные карты в терминалах на городских остановках, в киосках по реализации газет и журналов.

Проект «Система электронной оплаты и контроля проезда в пассажирском транспорте общественного пользования города Душанбе» (Cityсard) реализуется компанией Avesto Group и столичной мэрией на основе механизма государственно-частного партнерства. Проект был запущен 1 марта 2018 года. С 1 апреля 2018 года жители и гости столицы могли уже приобретать и полноценно пользоваться транспортными картами для оплаты проезда.

Согласно постановлению председателя города Душанбе от 19 февраля 2018 года, пассажирам, которые приобрели транспортную карту на 50 или более поездок, предоставляется 15%-я скидка от стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.

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