В составленный журналом Global Finance рейтинг 128 самых безопасных стран мира на 2019 год были включены три страны Центральной Азии.

На 44-м месте разместился Казахстан, на 68-м – Таджикистан, на 89-м – Кыргызстан. Узбекистан и Туркменистан не вошли в список.

США в рейтинге на 65-м, Китай на 81-м и Россия на 108-м месте.

Специалисты рассчитали индекс безопасности, исходя из вероятности возникновения военного конфликта, уровня угрозы для безопасности граждан, уровня экономического развития, а также вероятности возникновения природной катастрофы.

Возглавила рейтинг Исландия. Второе место заняла Швейцария, третье – Финляндия.

Россия заняла 108-е место, так как страна, по мнению, специалистов, представляет повышенную опасность для мирового сообщества и переживает экономический спад.

Самые опасные страны мира – Пакистан, Нигерия, Сальвадор, Гватемала, Йемен и Филиппины.

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