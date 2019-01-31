Житель района Рудаки хотел продать «покупателям», в роли которых выступили сотрудники Агентства по контролю за наркотиками, героин и гашиш.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории района Рудаки задержан местный гражданин Сухроб Каримов. В рамках «контрольной закупки» у него было «приобретено» более 12 кг гашиша и 7,8 кг героина», - сообщает пресс-центр антинаркотического ведомства Таджикистана.

В ходе предварительного следствия было установлено, что наркотики Каримов приобрёл у гражданина Афганистана.

В отношении Каримова, а также заочно в отношении гражданина Афганистана, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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