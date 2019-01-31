8 человек погибли в результате схода снежных лавин с начала текущего года. Об этом "АП" сообщила пресс-служба КЧС.

По данным КЧС, для обеспечения безопасности движения транспортных средств, Комитет на особо уязвимых участках автодорог страны, таких как Майхура Варзобского района 62 и 72 км автодороги Душанбе-Айни, на 457 км автодороги Душанбе - Вандж ГБАО создал мобильные спасательные группы быстрого реагирования, где дежурят от 4 до 6 человек.

Также на различных участках международной автодороги Душанбе-Ляхш- Карамык из числа сотрудников отдела КЧС в Раштской зоне районов совместно с членами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Раштской зоны районов ведется мониторинг состояния дороги.

Мобильные группы КЧС, которые прикрывают эти участки автотрасс, обеспечены необходимой техникой, средствами связи и экипировкой, при них развернуты пункты обогрева и оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, для изучения обстановки уязвимых участков и возможности схода снежных лавин на автодорогах работают квадракопторы (беспилотник), которые дают возможность получить своевременную и точную информацию о состоянии природно-промышленной системы, дороги и принять своевременные решения.

Междку тем, по данным Минтранса Таджикистана, на территории областей и районов Таджикистана сегодня действуют 64 дорожно-эксплуатационных учреждений, в которых работают 2 тыс. 930 сотрудников. Из них 1233 человек – линейные дорожные работники.

В распоряжении дорожников есть 951 единица техники, в рабочем состоянии находятся 609 из них.

Непосредственно для очистки дорог от снега, завалов, а также ремонта пострадавших участков задействованы 342 машины.

По данным Агентства по гидрометеорологии страны, опасность схода лавин и камнепадов сохраняется.

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