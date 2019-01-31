После попытки самосожжения со стороны 70-летней Истад Курбоновой в СИЗО района Айни Согдийской области трое сотрудников ОМВД района уволены, сообщили «АП» в пресс-служба МВД.

По словам, Умарджони Эмомали, пресс-секретаря МВД Таджикистана, кроме того в отношении надзирателей районная прокуратура ведёт расследование.

«Сотрудники районного ОМВД Идибой Зиёев, Саидали Арбобов и Абдукодир Гаффоров отстранены от работы в связи с этим инцидентом. В отношении надзирателя СИЗО Шарифа Мирзошарифова прокуратура района начала расследование», - отметил он.

В начале января Истад Курбонова была задержана по обвинению в самовольном захвате участка земли на территории предприятия «Строительство СТД». 17 января она в здании СИЗО попыталась совершить суицид путем самосожжения, и была госпитализирована в районную больницу.

После этого прокуратура Согдийской области заменила в её отношение меру пресечения на подписку о невыезде.

В беседе с «Радио Озоди» Истад Курбонова сообщила, что ничего не захватывала, а участок земли, где построены склад и баня, она получила еще в советское время.

В настоящее время, женщины выписана из больницы и продолжает лечение дома.

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