После попытки самосожжения со стороны 70-летней Истад Курбоновой в СИЗО района Айни Согдийской области трое сотрудников ОМВД района уволены, сообщили «АП» в пресс-служба МВД.
По словам, Умарджони Эмомали, пресс-секретаря МВД Таджикистана, кроме того в отношении надзирателей районная прокуратура ведёт расследование.
«Сотрудники районного ОМВД Идибой Зиёев, Саидали Арбобов и Абдукодир Гаффоров отстранены от работы в связи с этим инцидентом. В отношении надзирателя СИЗО Шарифа Мирзошарифова прокуратура района начала расследование», - отметил он.
В начале января Истад Курбонова была задержана по обвинению в самовольном захвате участка земли на территории предприятия «Строительство СТД». 17 января она в здании СИЗО попыталась совершить суицид путем самосожжения, и была госпитализирована в районную больницу.
После этого прокуратура Согдийской области заменила в её отношение меру пресечения на подписку о невыезде.
В беседе с «Радио Озоди» Истад Курбонова сообщила, что ничего не захватывала, а участок земли, где построены склад и баня, она получила еще в советское время.
В настоящее время, женщины выписана из больницы и продолжает лечение дома.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
МВД России назвало заявление о переброске боевиков ИГ на границу Таджикистана личным прогнозом Зубова
Ущерб в 286 млн: Счетная палата Таджикистана проверила «Таджпромбанк» и «Амонатбанк»
В январе в Таджикистане под лавинами погибли 8 человек
Счетная палата Таджикистана выявила финансовый ущерб в размере $42 млн.
Антимонопольная служба: по автодрому «Фароз» цены согласовал, а вот расценки на лабораторные услуги - нет
Житель района Рудаки предложил наркополицейским Таджикистана купить у него «товар»
Таджикистан вошел в список самых безопасных стран региона
Хабиб Нурмагомедов станет ведущим казахского телешоу
Еще на трех столичных маршрутах отменят оплату за проезд наличными
Глава МИД России приедет в Душанбе
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста