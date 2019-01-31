Финансовый ущерб в размере 270 млн. сомони выявлен в «Таджпромбанке», который находится на стадии ликвидации, а еще более 16 млн. сомони - в государственном сберегательном банке «Амонатбанк», сообщил глава Счетной палаты Карахон Чиллазода 31 января на пресс-конференции.

По его словам, аудиторские проверки этих банков были проведены в прошлом году по поручению Генеральной прокуратуры.

Чиллазода отметил, что в результате принятых мер 160 млн. сомони восстановлено в «Таджпромбанке». Он подчеркнул, что за счет возвращенных средств численность кредиторов данного учреждения по состоянию на начало 2019 года сократилось до 329.

Общая сумма задолженности банка перед вкладчиками снизилась до 59,5 млн. сомони, которые, по его словам, будут возвращены оставшимся вкладчикам в ближайшее время.

Глава Счетной палаты отметил, что в «Амонатбанке», в основном, выявлено хищение и присвоение государственных средств, общая сумма которых превышает 16 млн. сомони.

К примеру, сказал он, были присвоены средства, собранные в филиале банка в Пянджском районе у населения за коммунальные услуги в размере около 2 млн. сомони.

Он добавил, что удалось вернуть «Амонатбанку» 9,5 млн. сомони, а по оставшимся невозвращенным средствам в обоих банках продолжаются соответствующие работы.

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