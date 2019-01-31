Счетная палата Таджикистана планирует заняться аудиторской проверкой государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» только в будущем году.

Глава Счетной палаты Карахон Чиллазода 31 января на пресс-конференции сообщил, что проверкой финансовой деятельности «Таджик Эйра» в настоящее время занимается Агентство по государственному финансовому надзору и борьбе с коррупцией страны.

В связи с этим, отметил он, что аудиторская проверка данной авиакомпании со стороны Палаты по плану будет проведена в 2020 году.

Последнюю проверку финансовой деятельности «Таджик Эйр» Счетная палата проводила в 2017 году.

Напомним, что государственный авиаперевозчик приостановил все свои полеты в начале этого года.

Ранее в авиакомпании сообщили, что создана специальная комиссия под руководством премьер-министра страны Кохира Расулзода, призванная изучить ситуацию, провести проверку финансовой деятельности авиакомпании и принять решение о дальнейшей её судьбе.

Глава «Таджик Эйра» Хайрулло Рахимов 22 января был освобожден от занимаемой должности после того, как он повергся жесткой критике со стороны президента Эмомали Рахмона на состоявшемся днем ранее заседании правительства.

Рахимова на посту Гендиректора «Таджик Эйр» заменил Дилшод Исматуллозода, который до этого занимал должность заместителя руководителя исполнительного аппарата президента страны.

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