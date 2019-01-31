Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании агитационной группы по пропаганде среди населения этики жителя города. Мы пока не знаем, о чем эти группы будут говорить с душанбинцами, но заранее собрали список самых неуместных привычек горожан, на которые точно стоит обратить внимание.

Опасные пассажиры

Итак, мы привыкли ругать водителей общественного душанбинского транспорта, особенно «маршруток», но поведение некоторых наших пассажиров может дать фору любому шофёру.

Asia-Plus Салоны «маршруток» до сих пор забиваются до отказа - так, что даже кондуктору места может не хватить

Во-первых, чаще всего, пассажиры, оказываясь в «маршрутке» и желая передать деньги за проезд с помощью других пассажиров, не просят об услуге, мол «передайте, пожалуйста», а тыкают деньгами в спину или в плечо. И делают это молча. Это даже страшно с непривычки.

Во-вторых, отдельные пассажиры любят разглядывать всех присутствующих в общественном транспорте, просто сидеть и смотреть, сначала на одного, потом на другого, третьего.

Тогда, как по этикету, даже если пассажиры общественного транспорта выглядят и ведут себя крайне эпатажно, на них нельзя пялиться.

И ещё - пассажирам «маршрутки» следует просить остановки у водителя через «пожалуйста», а покидая транспорт, говорить «спасибо».

Уставшие горожане

Даже если человек очень устал, если он валится с ног, а вокруг, в радиусе пяти километров нет ни одной скамейки, это не повод садиться на корточки, но наши горожане садятся. Горожанки на корточках все-таки стараются не сидеть, но они могут элегантно присесть на край арыка или бордюра, например, а этого тоже не стоит делать.

И. Варламов Это фото известного российского блогера Ильи Варламова, которые он сделал во время приезда к нам в 2016 году. Видимо его наши привычки сидеть на земле, тоже заинтересовали

Гордые пешеходы

Все нерегулируемые пешеходные переходы в Душанбе принадлежат пешеходам - они на них полноправные хозяева и могут ими воспользоваться, когда вздумается, но это не повод переходить их, как шамаханские царицы. Водители тоже люди и они могут торопиться.

Asia-Plus Иногда наши пешеходы переходят дорогу и вовсе там, где придется

И, кстати, перед тем, как встать на пешеходный переход, многим нашим душанбинским пешеходам следует оценить, успеют ли едущие машины притормозить, а тех, кто притормозил, отблагодарить кивком или улыбкой.

Непритязательные продавцы

В зависимости от того, чем торгуют уличные торговцы, они могут быть прекрасными и придать любому городу колорит, и могут испортить всю картину.

Душанбинские торговцы, которые продают фрукты, лекарственные травы, газеты или журналы смотрятся вполне уместно, но вот эти горы «окорочков» и замороженной рыбы, неизвестного происхождения и срока годности, а еще стопки ярко-розовых колбас, которые уличные торговцы выставляют прямо на аллеях почти что центра города – бесят.

Илья Варламов

Между прочим, эти «пейзажи» всегда привлекают внимание туристов, они их снимают, выставляют в интернете, и комментаторы реагируют: «Фууу».

Плюющиеся водители и пешеходы

Что в голове у людей, которые едут в автомобилях, останавливаются по сигналу светофора, перед «зеброй», открывают дверь и плюют на дорогу? Пешеходы, кстати, делают то же самое: идут, идут - красивые, молодые - а потом рааааз и плюнут себе под ноги. Зачем? Что с их здоровьем не так, почему они не могут не делать этого?

«Российская газета» Вот так жителей Бишкека пытаются отучить плеваться на улицах

Кстати, в Бишкеке сейчас думают, как заставить горожан перестать плеваться по поводу и без, нам бы тоже стоило подумать.

Шумные кондукторы

Кондукторы общественного транспорта: они выступают не только в качестве собственно кондукторов, но и зазывал.И не важно, что пассажиру нужен автобус или троллейбус по другим маршрутам, зазывала своё дело знает, и будет настойчиво уговаривать сесть именно в его салон.

Илья Варламов

Ароматные горожане

Многие жители нашего города отчего-то считают, что вылить на себя флакон парфюма – это то, что нужно. Им кажется, что пахнуть на весь лифт, на весь салон неважно какого транспорта – это очень здорово.

Кстати, иногда сквозь этот парфюм пробивается и запах, например, нестиранной одежды или чего похуже. Да, да, никакой парфюм от этого не защитит.

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