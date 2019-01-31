После расширения города Душанбе за счет земель района Рудаки, число жителей столицы будет увеличено на 162 тысячи 400 граждан, живущих на этой территории, заявил сегодня, 31 января, журналистам первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода.

"Сейчас начат процесс передачи на баланс города Душанбе всей инфраструктуры, находящейся на территории района, переданной столичной администрации. Согласно решениям местных депутатов, на баланс столицы свои земли передали ряд джамоатов района Рудаки. К Душанбе отошла большая часть территорий джамоатов Чимтеппа, Сарикишти, Россия, Гулистон, Чортеппа и Чоряккорон. На этой территории прописаны более 162 тысяч 400 граждан", - сообщил Махмадсаид Зувайдзода.

Таким образом, по словам вице-мэра, Душанбе расширится на 7 тысч 659,25 гектаров, и общая территория столицы составит 20 тысяч 318 гектаров.

"В перспективе, территория столицы будет расширена на 25 тыс. гектаров к 2040 году и еще на 30 тыс гектаров после 2040 года", - отметил Зувайдзода.

Касаясь создания новых рабочих мест в столице, Зувайдзода отметил, что в 2018 году за счет введения в строй новых предприятий и повышения потенциала существующих мощностей создано 31 тысяча рабочих мест.

По данным Агентства по статистике, численность постоянного населения города Душанбе на июль 2017 года составляла 820 тысяч 600 человек.

Многое, по его словам, сделано и для решения проблем общественного транспорта: "За 2017-2018 годы столичной администрацией были приобретены и введены в эксплуатацию 268 новых современных автобусов".

Пока жителями столицы готовится стать население нескольких джамоатов района Рудаки: Сарикишти, Гулистона, Чортеппа, Чоряккорон, Россия и Чимтеппа.

Ранее мы побывали в двух джамоатах – Россия и Чимтеппа - и узнали, о чем мечтают и чего боятся будущие душанбинцы.

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