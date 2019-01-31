Мы решили помочь агитационной группе по пропаганде среди населения этики жителя города, чтобы они знали, с чем работать и опросили коренных жителей столицы, с какими привычками душанбинцев они никак не могут смириться.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Москве из-за сообщений о бомбах в сети кинотеатров эвакуировали семь тысяч человек
В 2018 году в Таджикистан не поступило ни грамма опасной продукции, - чиновник
Мэрия обещает сдать до июля долгострои в Душанбе
Последние смертные приговоры, приведенные в исполнение в Таджикистане
«МегаФон Таджикистан» наградил победителей акции «100 смартфонов за 10 дней» в Худжанде
Национальный центр тестирования полностью отменил эссе для абитуриентов
Рогун за 45 суток произвел электроэнергии в 3 раза больше, чем все малые ГЭС за год
Душанбинцев станет больше на 162 тысячи
Спитамен Банк: очередное снижение процентных ставок по кредитам
В Москве презентован сборник "ШОС в современном мире"
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста