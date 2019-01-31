Мы решили помочь агитационной группе по пропаганде среди населения этики жителя города, чтобы они знали, с чем работать и опросили коренных жителей столицы, с какими привычками душанбинцев они никак не могут смириться.

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