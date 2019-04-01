Согласно решению мэрии Душанбе, с ПЕРВОГО АПРЕЛЯ все пассажиры общественного транспорта города, которые ездят на маршрутках, автобусах и троллейбусах города стоя, освобождаются от оплаты за проезд, сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.
Данное решение принято в связи с тем, что неоднократные требования властей города от водителей общественного транспорта, особенно маршруток, не брать в салон пассажиров больше посадочных мест, не увенчались успехом.
Согласно новому решению мэрии, те пассажиры, которые садятся в транспорт, но едут стоя, освобождаются от оплаты за проезд, но за нарушение правил проезда в общественном транспорте города они будут оштрафованы.
Мэрия надеется, что в связи с принятым новым решением водители просто не будут заинтересованы забивать маршрутки сверх нормы, а пассажиры не будут садиться в забитый битком общественный транспорт.
По данным мэрии столицы, в Душанбе на сегодняшний день курсируют более 2900 средств пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.
На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.
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Фаррух6 часов назад
Нормально что... Единственное тогда побольше автобусов чтоб не опоздать на работу и учёбу. А если больше транспорта тем пробок больше чем больше пробок тем больше нервных чем больше нервных тем больше агрессивности чем больше агрессивности тем больше войны чем больше войны тем меньше людей. Так и так интернет спор идёт о повышений.Народ как может выживает с тем что месячная заработная плата не соответствует с проживанием. Квартиры строят все пустые а половина горожан снимают квартиры не соответствующий заработной платы. Ни какой экономики в стране. Рано или поздно народ лопнет от того что творится в стране. Уехать надо с этой страны. Как мне жаль Таджикистан!!!
блондинка8 часов назад
вухаха! спасибо, Азия-плюс, классная шутка... вот умеете вы настроение поднять)))
Асрор9 часов назад
Не только пассажиров но и водителей надо штрафовать
birsan9 часов назад
Убрать все кресла из автобусов, по такому случаю. А для сего же тогда мэрия затевало себе такой бизнес, тратилось на автобусный парк, и печатало карты, чтобы водители не воровали наличку?
Abdurahman 12 часов назад
Почему не с 1го мая😁
Критик12 часов назад
А о студентах не подумали?
Или всё таки с 1 апреля?
Abdurahman 13 часов назад
Это не решение проблемы! Если сами не могут найти решение то пусть объявят конкурс на лучшую и эффективную идею. Если поможет то заплатят автору. Или пусть пригласят специалистов из стран с более развитой транспортной инфраструктурой.
Но сперва надо уволить всех стариков что сидят на должностях с 90х.
Справедливость13 часов назад
Чтооооооо? Тогда для сидячих оплата вырастет в три раза!
Гость14 часов назад
Ага. С 1 Апреля!