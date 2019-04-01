Согласно решению мэрии Душанбе, с ПЕРВОГО АПРЕЛЯ все пассажиры общественного транспорта города, которые ездят на маршрутках, автобусах и троллейбусах города стоя, освобождаются от оплаты за проезд, сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.

Данное решение принято в связи с тем, что неоднократные требования властей города от водителей общественного транспорта, особенно маршруток, не брать в салон пассажиров больше посадочных мест, не увенчались успехом.

Согласно новому решению мэрии, те пассажиры, которые садятся в транспорт, но едут стоя, освобождаются от оплаты за проезд, но за нарушение правил проезда в общественном транспорте города они будут оштрафованы.

Мэрия надеется, что в связи с принятым новым решением водители просто не будут заинтересованы забивать маршрутки сверх нормы, а пассажиры не будут садиться в забитый битком общественный транспорт.

По данным мэрии столицы, в Душанбе на сегодняшний день курсируют более 2900 средств пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.

На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.

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