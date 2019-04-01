Совладелец российской авиакомпании S7, одна из богатейших женщин России Наталия Филёва разбилась на самолёте в Германии. Её смерть подтвердил журналистам официальный представитель компании, сообщает Радио Свобода.

55-летняя Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение, пишет РИА Новости.

Катастрофа произошла в аэропорту Франкфурта. Частный самолёт с Филёвой разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), пишет Forbes.

В катастрофе погибли трое россиян, сообщает издание Hessenshau со ссылкой на местную полицию. Один из них был пилотом, уточняют в S7, один, пишет Forbes, отцом Филёвой. По данным немецких авиадиспетчеров, самолет следовал из Франции. Сообщений о каких-либо проблемах на борту в ходе полёта не поступало.

55-летняя Филёва в 2018 году заняла 4-е место в рейтинге богатейших женщин России. Её состояние журнал Forbes оценил в $600 млн.

S7 Group, где Филёва была председателем совета директоров, – вторая по размеру и крупнейшая частная авиакомпания в России.