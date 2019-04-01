Несмотря на развитие электрической связи и использование современных передовых технологий, доходы мобильных компаний за последние годы сократились, соответственно, это стало причиной снижения объемов налогов. Об этом говорится в разъяснениях Налогового комитета в связи с обращением гражданского общества к Антимонопольной службе относительно отмены повышения стоимости мобильного интернета.

В своем разъяснении налоговое ведомство отмечает, что за последние годы трафик международных голосовых звонков и трафик телематических услуг (интернет), которые содержат межсетевую, междугороднюю и международную связь, IP-телефонию, телеграф и прочее, растет.

Согласно анализу налоговиков, абоненты в основном стали пользоваться новыми видами услуг - телематическими. Это: Вайбер, Инстаграм, Телеграмм, ИМО, Фейсбук, Твитер и другие, что привело к сокращению объема голосовой связи.

Налоговики поддержали антимонопольщиков

Объем подсчитанных налогов за счет этих услуг за последние три года сократился почти на 68%, тогда как доходы мобильных компаний в целом за этот период не снизились. Объем же оказываемых телематических услуг четырьмя компаниями за последние три года выросли почти в три раза, отмечается в сообщении Налогового комитета.

«Абоненты оплачивают за интернет и пользуются вышеперечисленными услугами. Такой порядок является удобным для мобильных компаний, так как единица измерения интернета (мегабайт) в законодательстве в целях контроля и учета доходов и расходов мобильных компаний четко не определена», - подчеркивают в Налоговом комитете.

Однако, отмечают в ведомстве, распоряжение Антимонопольной службы относительно повышения стоимости мобильного интернета тоже не регулирует телематические услуги.

В связи с этим, говорится в разъяснении, для защиты социально-экономических интересов республики, регулирования телематических услуг распоряжением правительства страны соответствующим министерствам и ведомствам поручено совершенствовать законодательство, чтобы контролировать объем интернета и подсчитывать истинные доходы и расходы мобильных компаний.

Относительно распоряжения Антимонопольной службы в Налоговом комитете заявляют, что считают этот документ своевременным и полностью поддерживают его принятие.

В ведомстве отмечают, что данное распоряжение Антимонопольной службы уже действует с 27 марта 2019 года и исполняется мобильными операторами, которые занимают доминирующее положение на товарном рынке электрической связи Таджикистана.

Доминирующее положение на этом рынке занимают ЗАО «Индиго Таджикистан» ( торговый знак Tcell), ООО «Таком» (Билайн), ЗАО «ТТ мобайл» (МегаФон) и ЗАО «Вавилон – Мобайл» ( Вавилон-М).

Тарифы пока неизменны

Несмотря на заявления Антимонопольной службы и Налогового комитета о действительности распоряжения от 4 марта, мобильные компании Таджикистана пока не торопятся выполнять распоряжение. Во всяком случае, на сегодня стоимость мобильного интернета остается прежней.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов. Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN повысится в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

Компании Babilon-М и Tcell ещё 20 марта на своих сайтах вывесили объявления о том, что в соответствии с распоряжением антимонопольной службы все тарифы обновляются и скоро будут размещены на сайтах.

Пока ни одна из мобильных компаний не проинформировала абонентов о новых тарифах.

Пользователи отмечают, что сегодня с их баланса были сняты средства по прежним тарифам за интернет. То есть, фактического повышения цен на мобильные услуги пока нет.

Гафур Иркаев, председатель Ассоциации операторов мобильной связи, сообщил сегодня «АП», что мобильные операторы 27 марта предоставили новые тарифы в Антимонопольную службу, но до сих пор никакого решения не принято.

«Новые тарифы всех мобильных операторов были сданы на регистрацию и согласование в Антимонопольную службу. Без согласования службы операторы не имеют права предоставлять услуги по новым тарифам. И, соответственно, операторы продолжают оказывать услуги по прежним ценам», - сообщил Иркаев.

Ещё 29 марта информированный источник «АП» сообщил, что рассматривается предложение о повышении цен на мобильные услуги на 50%, а не в 2-3 раза согласно распоряжению Антимонопольной службы от 4 марта.

Сегодня в беседе «АП» он сообщил, что нет никаких решений и по поводу 50% подорожания.

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