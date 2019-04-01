Столица Таджикистана в эти дни выглядит потрясающе - все клумбы города украсили тюльпаны разных видов и цветов. В этом году в Душанбе высажено около 400 тысяч тюльпанов. В целом в этом году столицу украсят свыше 6 миллионов цветов: свыше 5,5 миллионов – сезонные и около 700 тысяч – многолетние.

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Луковицы тюльпанов были высажены еще в прошлом году. Считается. что лучшим для посадки тюльпанов считается время, когда температура почвы опускается до +7- 10°С. Обычно в Таджикистане это бывает в конце ноября - начале декабря.

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