У таджикистанцев скоро будет своя социальная сеть «BEGbook», об этом «АП» сообщили в Службе связи при правительстве Таджикистана.
По словам источника, эту сеть создали студенты, увлекающиеся программированием под личным контролем Бега Сабура, главы Службы связи.
«Главная цель создания новой сети - отказ от чуждых для нас социальных сетей, как Facebook и Одноклассники. Наша сеть, в отличие от них, будет приносить доходы в бюджет нашей страны», - сообщил источник в СС сегодня, ПЕРВОГО АПРЕЛЯ.
Тем временем, Бег Сабур в коротком интервью «АП» подтвердил создание таджикской соцсети и сообщил, что доступ к ней будет совершенно бесплатным.
«Я уже подготовил распоряжение, согласно которому все интернет-провайдеры и мобильные операторы должны будут обеспечить бесплатный доступ к этой сети на большой скорости. Доступ к этой сети никогда не будет блокироваться», - сообщил он.
По его словам, кроме основных функций, в BEGbook будет раздел библиотеки, где будут собраны книги для внутреннего размышления, в том числе по «конкретному бизнесу».
«В первых, мы откажемся от чужих соцсетей, которые не платят налоги. Во вторых, мы создадим национальную сеть с нашими интересами. И наконец, мы больше не будем искать владельцев нынешних социальных сетей, чтобы они навели порядок», - отметил Бег Сабур.
Он сообщил, что также сейчас идет разработка проекта таджикского мессенджера по имени «BEGsApp».
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kljhfuy5 часов назад
АП, классно стебанули повелителя пуль )) С 1-м апреля!
Хотя, принимая во внимание гипервеликость сасознания оного господина не удивлюсь если эта судьбоносная для вселенной инициатива могла быть озвучена из его наисвятейших уст )))
Арбоб Камол5 часов назад
А вместо Одноклассники, будет создана новая социальная сеть "ОДИНАклассники", мощна свазян с бизнес
Bobojon6 часов назад
Я не понял, это шутка или правда?
Фаррух6 часов назад
Число чиновников растет независимо от объема работы. Источник GooglBeg
Диловар6 часов назад
Спасибо. Давно так не смеялься.
Толиб7 часов назад
От души посмеялся! Спасибо "АП"!
nik7 часов назад
А студенты Програмисты "Доброволтсы" из БЕГоғил (BEGoogle) уже изобрели нашу криптовалюту BEGoin?
Это шедеврально!!!!!
nik7 часов назад
Майор.
АААА ,БРАВООО!!! Вы продлили мою и надеюсь многих жизнь !!!!
Давно так я не смеялся.
Гость8 часов назад
Классная шуточками к 1 Апреля!!! АП, респект!!!
Socrat8 часов назад
Зачем мелочится. Лучше придумать своё государство - Бегистан
Критик9 часов назад
BEG - от имени главы СС что-ли?
Дилдозавр9 часов назад
Вау супер. Когда уже можно будет зарегистрироваться. Тем более трафик жрать не будет. Давно пора было
Справедливости ради9 часов назад
Чтобы и тут контролироваои нашу личную жизнь ?
Центральная Азия9 часов назад
Ойёй... вот это мракобесие! А название то)
Abdurahman 10 часов назад
Если он останется на должности то ждите суда АП
🤣🤣🤣
ЦукерБеГ10 часов назад
Брааааво!!! Бега-в президенты 2020!!!
Фаррух10 часов назад
Смешно!!!!
Москова 10 часов назад
BEG в переводе с англ. - умолять.
Ну и название
Майор10 часов назад
А студенты Програмисты "Доброволтсы" из БЕГоғил (BEGoogle) уже изобрели нашу криптовалюту BEGoin?
Abdurahman 10 часов назад
🤣🤣🤣no comment! Даже не знаю что написать.
Вот шуточка от АП.
DA10 часов назад
Все данные будут у государства
И если кто то скажет плохое или комментария/пост не понравиться чиновникам сразу же будут удалять.
А этот Бег Сабур не понимает что Facebook глобальная сеть и отдельным лицам Facebook приносит больше ценностной чем сеть которая говорится в статье.
А информацию и возможности у Facebook больше чем у других аналогах.
А сколько вложили?, насколько этот сеть будет быстрой и где будут хранятся эти данные?, у кого будет доступ к данным пользователей?,……
Alijon10 часов назад
Надеюсь это шутка!!!!
Rajabali10 часов назад
BgiBega))))
Гость10 часов назад
Азиаты зачёт))) спасибо посмеялся.с 1 апреля вас)
Tajik10 часов назад
Ахахаха😂🤣