31 марта в Душанбе открылся второй центр-франшиза Сети международных детских развивающих центров «Сёма». Первый развивающий центр «Сёма» был открыт в сентябре 2017 года.

В праздничной церемонии открытия участвовали заместитель министра образования и науки РТ Латофат Назири, родители и дети.

Открывая мероприятие, Латофат Назири отметила, что первый развивающий центр «Сёма» за короткое время показал хорошие результаты и является одним из лучших мест для развития детей в городе Душанбе.

Открытие второго центра "Сема" Фото РЦ "Сема"

«В детском развивающем центре «Сёма» каждому ребёнку уделяется особое внимание и даётся воля для фантазии. Главная цель центра - всестороннее развитие ребенка: интеллектуальное, творческое и физическое», - сказала на открытии Назири.

В свою очередь директор детских развивающих центров «Сёма» в Душанбе Парвина Турсунова поблагодарила правительство Таджикистана, Минобразования и науки РТ, исполнительный орган власти города Душанбе и родителей за поддержку.

Фото РЦ "Сема"

«Благодаря этой поддержке за короткое время мы открыли уже второй центр. Я уверена, что наши центры станут основой для подготовки высококвалицированных кадров для нашей страны. Наш первый центр показал хорошие результаты. Я обещаю, что и впредь будем оправдывать ваши ожидания и надежды. Мы планируем развиваться дальше, открывать центры и в других районах Душанбе», - отметила Турсунова.

От танцев до английского

Центр работает в две смены и предназначен для обучения 200 детей. В центре созданы комфортабельные условия для занятия детей. В новом комплексе восемь специально оборудованных помещений: классы для интеллектуального развития малышей и для подготовки к школе, творческая студия, класс английского языка, танцевальная комната, мини-сады для малышей возраста от 2 до 4 лет, а также класс для дополнительных занятий школьников и взрослых.

Также во дворе центра есть небольшое поле для мини-футбола и игровая площадка, где дети после занятий могут поиграть. Некоторые занятия проводятся на свежем воздухе.

Для дошкольников развивающий центр предлагает пятидневное комплексное развитие на полдня, для школьников большой выбор дополнительных курсов: английский язык, шахматы, балет, танцы, школа шпагата, гимнастика, тхэквондо.

Обучение в центре проводится на двух языках - русском и английском. Для детей старше трёх лет есть группы комплексного развития, где все занятия проходят на английском языке. Также в русских группах преподаётся английский язык три раза в неделю.

В каждую группу предусмотрен набор 12 человек, чтобы опытные педагоги подходили к каждому ребенку индивидуально. Все педагоги в центрах «Сёма» с образованием и с опытом работы с детьми дошкольного возраста. После приёма на работу все они проходят 3-месячное онлайн-обучение от высококвалифицированных методистов головного офиса «Сёма» в России. Также в ходе работы педагоги ежемесячно проходят курсы обучения от методистов головного офиса «Сёма» по своим направлениям.

Занятия в центрах «Сёма» проводятся по проверенным классическим методам и современным методикам. Также в центре работают по японской методике «Кумон», где в приоритете математика.

Хорошие условия, хорошие педагоги

Родители выбирают центры «Сёма» за хорошие условия, уют, комфорт, атмосферу и опытных педагогов.

«Главная причина нашего выбора - хорошие педагоги, что очень сложно найти в других местах. Красивые и оборудованные комнаты, современные технологии создают настоящую и приятную атмосферу для обучения детей и это тоже очень важно», - говорит бабушка 6-летнего Самира.

По её словам, они уже пробовали несколько детских садиков, но именно сюда он приходит с удовольствием.

«До этого Самир ходил в два садика, но всегда со скандалами. А в этот центр он ходит с удовольствием. Он даже не хочет, чтобы были выходные. Мы записались до официального открытия, и второй месяц обучаемся здесь. За этот короткий период мой внук научился писать, читать, выучил много стихов, читает рассказы», - говорит она.

Мама двоих детей Мадина, уже второй год водит детей в первый центр «Сёма» и результатом довольна.

«Вы знаете, в нашем городе очень мало мест, где ребёнок всесторонне развивается. Дочка и сын уже второй год ходят в образовательный центр «Сёма» и результаты классные. Дочка учится на курсе подготовки к школе, но никак не уступает первоклассникам. Теперь думаем о школе, где есть такие же хорошие педагоги и условия», - делится она.

СПРАВКА «АП»:

Детский центр «Сёма» был создан в Москве 12 лет назад группой родителей, увлеченных идеями раннего развития. Первый центр создавался с целью обучения и развития собственных детей, потом открылись детские центры «Сёма» в разных регионах России и за рубежом. В настоящий момент Сеть насчитывает более 300 развивающих детских центров, работающих по системе франчайзинга в России, Украине, Казахстане, Кипре, Египте и Таджикистане.

Центры «Сёма» рассчитаны на средний класс, и поэтому услуги центра доступны многим клиентам. Основной девиз центров «Сёма»: «Мы раскроем гения в каждом ребенке». Спешите, чтобы не опоздать!

Образовательный центр «Сёма-1» расположен по адресу: г. Душанбе, ул. Истравшан, 13 Тел: +992446205050 dushanbe.semaclub.ru

Образовательный центр «Сёма-2» расположен по адресу: г. Душанбе, ул. Шарк, 14 Тел: +992446254040 dushanbe.semaclub.ru

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