Два года назад в Таджикистан зашел международный сервис для заказа автомобилей, который работает в 16 странах мира. Руководитель компании Сирожиддин Хамидов рассказал о том, что нового появилось на рынке Душанбе благодаря «Максиму».

— Сегодня «Максим» — один из крупнейших в мире сервисов для заказа такси. Количество скачиваний вашего приложения более 10 миллионов, еще столько же людей вызывают автомобили по телефону. С чего началась история компании?

— «Максим» появился в 2003 году. В то время еще не было мобильных приложений, поездки стоили дорого, машину приходилось ждать долго. Основатели компании, специалисты в области автоматизации, сами работали таксистами вместе с приглашенными водителями. Они хотели сделать заказ такси быстрым, а услугу — доступной и массовой. Это стало возможно благодаря инновационным технологиям, позволяющим соединять пассажиров и водителей, которые находятся ближе всего друг к другу. Современные контакт-центры, мобильные приложения для пассажиров и водителей, точная картография — все это позволило компании сократить стоимость поездок и время подачи автомобиля, а также уменьшить холостые пробеги и простои водителей.

Сегодня сервис работает не только в Таджикистане, но и в Узбекистане, Киргизии, Грузии, России, Казахстане, Болгарии, Беларуси, Монголии, Азербайджане, Италии, Черногории, Индонезии, Малайзии, Чили, на Украине. Всего в мире почти 500 городов, где жители и гости заказывают автомобили в «Максиме».

— Какие услуги предлагает сервис?

— В сервисе можно заказать автомобили для поездок по городу и международным маршрутам. Наибольшей популярностью пользуется тариф для экономичных поездок. Стоимость заказа по нему начинается от 5 сомони. Если нужна иномарка среднего и бизнес-класса, например Toyota Camry, BMW 520, Mercedes E-class, подойдет тариф «Комфорт». Тариф «Минивэн» будет удобен для поездок большой компанией: не придется заказывать несколько автомобилей, чтобы уехать одновременно.

Когда нужно доставить тяжелые предметы или переехать, в сервисе можно заказать грузовой автомобиль грузоподъемностью до 1,5 тонн. Заказы по «Грузовому» тарифу выполняют вместительные Hyundai Libero, Hyundai Porter, Mercedes 208D.

Если предстоит свадьба или другое торжественное событие, в офисе сервиса можно заказать представительский автомобиль с почасовой оплатой. При оформлении заказа нужно сообщить менеджеру дату мероприятия и пожелания к машине: цвет, размер, марку. Сотрудник сервиса подберет подходящий автомобиль, свяжется с водителем и озвучит цену.

Кроме тарифов в «Максиме» предусмотрены и различные услуги. Автовладельцам, которые по каким-либо причинам не могут сами сесть за руль автомобиля, будет полезна услуга «Личный водитель». Таксист отвезет человека по нужному адресу на его машине.

Если требуется доставить вещи или привезти покупки из магазина, можно воспользоваться услугой «Доставка». Для этого в пожеланиях к заказу нужно выбрать «Помощь водителя» и описать все условия в комментарии.

Пожалуй, у сервиса «Максим» самый большой выбор тарифов и услуг в Душанбе.

— Как можно создать заказ?

— Есть разные способы. Самый быстрый и удобный — через мобильное приложение «Максим». Процесс создания заказа занимает около 7 секунд, достаточно сделать всего пару касаний. Заказ создается без участия оператора и мгновенно виден водителям, поэтому автомобиль приедет быстро.

Если приложения под рукой нет, поможет сайт taximaxim.tj. Форма заказа там практически не отличается по функционалу.

Люди, которые привыкли заказывать такси по телефону, могут позвонить по короткому номеру 515. Вежливый оператор примет заказ, ответит на вопросы и поможет зафиксировать в заказе все пожелания.

— Насколько нам известно, в приложении есть много дополнительных функций. Расскажите о них подробнее.

— Да, действительно, в приложении есть все необходимое для пользователя. Правильно вводить адреса помогают подсказки и карта, где можно отметить нужную точку. После указания маршрута сервис сразу рассчитает точную цену поездки, которая не изменится.

Когда автомобиль будет найден, в приложении отобразятся его номер, марка и цвет, а также время до подачи и карта, на которой можно смотреть, где находится такси. Если нужно связаться с водителем, можно позвонить ему или написать в чате.

С каждым заказом умное приложение подстраивается под пользователя, запоминает последний выбранный тариф, способ оплаты и совершенные поездки. В истории их можно повторять одним касанием и оценивать.

Есть и другие удобные функции. Например, можно заказать такси для другого человека или отправить друзьям карту с маршрутом поездки, чтобы они могли наблюдать за твоим передвижением в реальном времени. Это удобно, когда нужно подхватить друзей по пути или убедиться, что поездка близкого человека проходит благополучно.

— «Максим» отличается от большинства фирм такси Душанбе. В чем преимущества компании?

— Во-первых, цена поездки — фиксированная, она не зависит от времени в пути. Даже если автомобиль попадет в пробку, цена не изменится. Пассажиры всегда знают, сколько потребуется на такси, и могут легко планировать свои расходы.

Во-вторых, автомобиль приезжает быстро. Время ожидания обычно не превышает 5–7 минут. В-третьих, «Максим» — это не просто городские поездки. Благодаря разнообразию тарифов пользователи могут выбирать автомобили по своим потребностям и заказывать в одном сервисе все: от услуг личного водителя до грузоперевозок.

А самое главное, с «Максимом» можно экономить на поездках. Для этого нужно участвовать в премиальной программе сервиса: приглашать друзей использовать приложение и получать премию за каждого, кто согласится. Премию можно копить и оплачивать ей до 30% стоимости поездок на такси. Чем больше друзей, тем больше поездок со скидкой.

Помимо Душанбе «Максим» также есть и в Худжанде. Развивая наш сервис, мы учитываем специфику каждого города, чтобы удовлетворить ожидания пользователей. Думаю, поэтому «Максим» выбирает все больше людей. Пора ехать!

Читатели сайта, впервые установившие приложение «Максим», получат 14 премиальных сомони по промокоду NEWS.