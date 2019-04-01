Сегодня президент Таджикистана в районе Спитамен с поднятием покрывала с символической плиты открыл новое здание библиотеки, исторического музея «Курушкада» и музыкальной школы №2.

Здание библиотеки, исторического музея и детской музыкальной школы состоит из 3-х этажей и подвального помещения, сообщает пресс-служба главы государства.

Строительство объекта было начато в июне 2017 года и завершено в марте 2019 года.

Здание расположено на площади 1,2 гектара в центре района, общая площадь строительства составляет 540 квадратных метров. В здании расположены рабочие и обслуживающие кабинеты, в подвальном помещении хранятся книги.

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На первом этаже расположена электронная библиотека – отделы каталога и обслуживания, просторный читальный зал на 100 посадочных мест. В библиотеке хранится литература, посвящённая достижениям независимости, литературное наследие классиков и современных таджикских поэтов и писателей, уголок книг по Международному десятилетию «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».



На втором этаже расположен Исторический музей «Курушкада», названный в честь известного в народе Великого Куруша, рассказывает о древней местности района Спитамен.



Также в музее имеются отделы первобытного общества, средних веков, научно-просветительский, народных ремёсел и современный отдел. В настоящее время в музее хранятся 1000 различных экспонатов.



На третьем этаже возведённого здания расположена детская музыкальная школа, где имеются 11 классов по изучению различных дисциплин: класс тамбура, теории музыки, рубоба, гиджака, фортепиано, дойры, чанга.

В настоящее время в музыкальной школе учатся свыше 100 подростков.

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Сегодня же с участием главы государства в селении Куруш района Спитамен было сдано в эксплуатацию здание Дворца культуры.

В нем имеются современные помещения для проведения танцевальных кружков, занятий по скульптуре, живописи, актёрскому мастерству, а также читальный зал и комната для игр в шашки и шахматы.