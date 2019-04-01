Показываем сколько инвестиций и от кого мы смогли привлечь в ушедшем году, на что они тратятся и сколько ещё инвестиций Таджикистан планирует привлечь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Показываем сколько инвестиций и от кого мы смогли привлечь в ушедшем году, на что они тратятся и сколько ещё инвестиций Таджикистан планирует привлечь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Проверьте себя. Знаете ли вы о миграционных правилах России (ТЕСТ)
Кадами Курбон споет фрагмент в новой песне Тимати
В Спитамене запустили новый цех по производству масла
По факту стрельбы в Бохтаре задержаны 14 человек
Эмомали Рахмон открыл в Спитамене библиотеку, музей и музыкальную школу
Горно-металлургические компании в Таджикистане обязали найти дополнительные инвестиции
«Реал» откроет академию в Душанбе
Сироджиддин Хамидов: «Максим» сделал поездки на такси доступными и современными
Раскрой гения в своём ребёнке вместе с «Сёма»
Узбекистан снова предложил провести переговоры официального Кабула с талибами в Ташкенте
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Зафарчон5 часов назад
И где же результат? В сфере образования полный провал. Доказательство это плагиат на уровне "профессоров" и "докторов" которых уже по счету 42 или 43. В сельском хозяйстве намного хуже. Даже проблемы питьевой воды не решено и накапливается уже сколько лет. Энергетику уже видим на примере лимитов, барки точик все повесил на шею народа. А между тем долги страны расчет как на дрожжах. Налоговик не справляется и хочет еще побольше доит народ чтобы насытить аппетит воров. Куда уходят столько денег? Можно читать хоть тысячи страниц отчета но на деле в реальной жизни ничего нет. Все рушиться. Вопрос думаю надо немного по другому сформулировать: Куда воруют эти деньги?