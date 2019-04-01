Показываем сколько инвестиций и от кого мы смогли привлечь в ушедшем году, на что они тратятся и сколько ещё инвестиций Таджикистан планирует привлечь.

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