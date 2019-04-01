Российский лейбл звукозаписи и продюсерская компания Black Star, которые принадлежат рэперу и музыкальному продюсеру Тимати, предложил спеть небольшой фрагмент в новой музыкальной композиции Тимати «Вы не верили».

Песня российского рэпера автобиографичная – Тимати расскажет о том, как пробивал себе дорогу в жизни. Возможно, в истории Кадама Курбона он увидел себя.

Такой музыкальный дуэт стал возможен по воле случайности.

Выяснилось, что во время съемок очередного выпуска музыкального шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, в котором принимал участие душанбинец Кирилл Медников, за кулисами между ним и Тимати завязалась беседа. Продюсер проекта «ПЕСНИ» захотел больше узнать о Таджикистане.

"Не помню как, но во время беседы речь зашла о Кадами Курбоне. Я рассказал, что он стал первым таджикским певцом, которого на Youtube посмотрели больше 3 миллионов раз, хотя у него нет музыкального образования, да и вообще он далек от всех эстрадных стандартов", - рассказал нам Медников ПЕРВОГО АПРЕЛЯ.

Кадами Курбон Фото facebook.com/kadami.kurbon

Российскому рэперу стало интересно на него посмотреть, так что Кирилл показал ему пару роликов. Через две недели Тимати связался с Кириллом, чтобы тот посодействовал знакомству с новой звездой таджикской эстрады.

Подробности сделки пока неизвестны.

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