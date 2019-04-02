Душанбинский 10-й международный полумарафон, посвящённый празднованию Дня столицы Таджикистана, состоится 20 апреля. Об этом сообщили «АП» в администрации мэра Душанбе.

Согласно принятому решению главы города Рустама Эмомали, для спортсменов-победителей, занявших с 1 по 6 призовые места, как для женщин, так и для мужчин отдельно, в текущем  году будут  выделены премии в размере от 13 тыс. 350 сомони за 6 место и до 31 тыс. 150 сомони (более $3 тыс) за 1 место.

Бегуны, занявшие вторые места, получат по 26 тыс. 700 сомони, третье места по 22 тыс. 250 сомони, четвертые места 17 тыс. 800 сомони, пятые места по 16 тыс. 20 сомони.

12:29 16 марта

В забеге и веломарафоне в Душанбе приняли участие более 25 тыс. человек

Для участия в полумарафоне приглашены спортсмены из 27 государств мира, а также множество таджикских бегунов.

Первый душанбинский полумарафон международного уровня на дистанцию почти 22 км с участием спортсменов из 14 городов-побратимов и городов-партнеров Душанбе, а также лучших марафонистов со всех концов республики, был проведён в апреле 2010 года.

Душанбинский полумарафон уже включен в официальный календарь международных марафонов мира, что придаёт ему высокий статус.

В этом спортивном мероприятии, кроме таджикских бегунов, по традиции, примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, России, Афганистана, Ирана, Канады, Кении, Китая, США, Франции и других стран.

Кроме того в честь дня города в Душанбе состоятся концерты, субботники, конкурсы. 

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