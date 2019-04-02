Душанбинский 10-й международный полумарафон, посвящённый празднованию Дня столицы Таджикистана, состоится 20 апреля. Об этом сообщили «АП» в администрации мэра Душанбе.

Согласно принятому решению главы города Рустама Эмомали, для спортсменов-победителей, занявших с 1 по 6 призовые места, как для женщин, так и для мужчин отдельно, в текущем году будут выделены премии в размере от 13 тыс. 350 сомони за 6 место и до 31 тыс. 150 сомони (более $3 тыс) за 1 место.

Бегуны, занявшие вторые места, получат по 26 тыс. 700 сомони, третье места по 22 тыс. 250 сомони, четвертые места 17 тыс. 800 сомони, пятые места по 16 тыс. 20 сомони.

Для участия в полумарафоне приглашены спортсмены из 27 государств мира, а также множество таджикских бегунов.

Первый душанбинский полумарафон международного уровня на дистанцию почти 22 км с участием спортсменов из 14 городов-побратимов и городов-партнеров Душанбе, а также лучших марафонистов со всех концов республики, был проведён в апреле 2010 года.

Душанбинский полумарафон уже включен в официальный календарь международных марафонов мира, что придаёт ему высокий статус.

В этом спортивном мероприятии, кроме таджикских бегунов, по традиции, примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, России, Афганистана, Ирана, Канады, Кении, Китая, США, Франции и других стран.

Кроме того в честь дня города в Душанбе состоятся концерты, субботники, конкурсы.

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