Мирзиёев на совещании по итогам визита в ОАЭ.

Развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны в Навои названы приоритетными совместными проектами Узбекистана с компаниями Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил 1 апреля на совещании по итогам официального визита в ОАЭ, передает ИА "Фергана".

Кроме этого, в числе приоритетов названы увеличение добычи углеводородов в Узбекистане, модернизация и расширение Талимарджанской и других действующих теплоэлектростанций, а также строительство ветровых и солнечных электростанций и завода по производству аммиака и карбамида в Сырдарьинской области.

На встречах в ОАЭ рассматривались проекты по созданию агропромышленных кластеров и наращиванию экспортного потенциала сельского хозяйства страны, развития деловой, туристической и коммунальной инфраструктуры в Самарканде, поддержки бизнес-инициатив, в том числе за счет привлечения средств учреждаемой с участием Абу-Дабийского фонда развития инвестиционной компании с уставным фондом в $1 млрд.

Кроме того, в Узбекистане займутся подготовкой высококвалифицированных специалистов и сотрудничеством с энергетической компанией Masdar и Университетом Аль-Халифа.

Министерство инвестиций и внешней торговли откроет свое представительство в ОАЭ для координации проводимой работы и поддержки проектов.

Совещание было посвещено практической реализации достигнутых договоренностей. Мирзиёев поручил правительству четко следовать «дорожной карте» и поскорее утвердить графики реализации проектов.

В ходе визита узбекского президента в ОАЭ были подписаны соглашения на общую сумму $10 млрд. Стороны обменялись документами, в числе которых соглашение о модернизации инфраструктуры в Самарканде договор о создании совместной инвестиционной компании, организации современного агрокластера, двусторонние документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства и логистики.

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