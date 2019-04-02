Развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны в Навои названы приоритетными совместными проектами Узбекистана с компаниями Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил 1 апреля на совещании по итогам официального визита в ОАЭ, передает ИА "Фергана".
Кроме этого, в числе приоритетов названы увеличение добычи углеводородов в Узбекистане, модернизация и расширение Талимарджанской и других действующих теплоэлектростанций, а также строительство ветровых и солнечных электростанций и завода по производству аммиака и карбамида в Сырдарьинской области.
На встречах в ОАЭ рассматривались проекты по созданию агропромышленных кластеров и наращиванию экспортного потенциала сельского хозяйства страны, развития деловой, туристической и коммунальной инфраструктуры в Самарканде, поддержки бизнес-инициатив, в том числе за счет привлечения средств учреждаемой с участием Абу-Дабийского фонда развития инвестиционной компании с уставным фондом в $1 млрд.
Кроме того, в Узбекистане займутся подготовкой высококвалифицированных специалистов и сотрудничеством с энергетической компанией Masdar и Университетом Аль-Халифа.
Министерство инвестиций и внешней торговли откроет свое представительство в ОАЭ для координации проводимой работы и поддержки проектов.
Совещание было посвещено практической реализации достигнутых договоренностей. Мирзиёев поручил правительству четко следовать «дорожной карте» и поскорее утвердить графики реализации проектов.
В ходе визита узбекского президента в ОАЭ были подписаны соглашения на общую сумму $10 млрд. Стороны обменялись документами, в числе которых соглашение о модернизации инфраструктуры в Самарканде договор о создании совместной инвестиционной компании, организации современного агрокластера, двусторонние документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства и логистики.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Бюллетень №1: первый кирпич, заложивший фундамент истории «Азия-Плюс»
Шутка удалась: Душанбинские маршрутки перестали брать лишних пассажиров
В Согде тюремные сроки получили осужденные за создание экстремисткой группировки в колонии
Казкоммерцбанк Таджикистан подвёл итоги акции «Открой Европу с Mastercard». Победителя ждет тур по странам Европы
В Таджикистане выявят лучшую домохозяйку
В США обсудили возможности стран ЦА в области торговли и инвестиций
Банк «Эсхата» запускает акцию «Бурди ҷашнӣ»
Пять таджикских дзюдоистов выступят на гран-при в Анталии
В Душанбе скончалась заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова
В Душанбе пройдет десятый международный полумарафон
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста