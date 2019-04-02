По инициативе Торгового совета США - Таджикистан компания “Baker McKenzie” в конце марта организовало специальное мероприятие по торговле в Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие послы стран Центральной Азии, в том числе, посол Республики Таджикистан в США Фарход Салим, Афганистана, высокопоставленные правительственные чиновники США, деловые и научные круги, сообщили в посольстве Таджикистана в США.

Участники представили коммерческие и инвестиционные возможности своих стран и предоставили информацию о мерах, которые правительства стран принимают в области торговли и инвестиций.

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Посол Таджикистана подчеркнул важную роль президента республики Эмомали Рахмона в дальнейшем развитии предпринимательского потенциала страны, проведении экономических реформ и создании благоприятного инвестиционного климата в стране.

Напомним, что Торгового совета США - Таджикистан создан в 2016 году с целью привлечения большего количества инвестиций и американских компаний в экономику страны и развития торговых отношений между двумя странами.

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