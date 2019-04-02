На севере Таджикистана осуждена группа лиц за создание экстремистской группировки «Джамаат Ансаруллах» в колонии.

Перед судом предстали четверо жителей Согдийской области, которые отбывали наказание в колонии 3/5 города Худжанда.

Как сообщил «АП» председательствующий на процессе судья Худжандского горсуда Маьруфчон Рустамзода, наказание они отбывали за аналогичное преступление.

Рассмотрев дело, суд признал виновными Нозима Курбонова (25-летний житель Истаравашана, был приговорен 7 августа 2015 года к 10 годам 6 месяцам), Шарафа Халимова (34-летний житель Истаравшана 30 апреля 2015 года был приговорен к 11 годам лишения свободы), Илхома Мамаджонова (30-летний житель Спитаменского района был приговорен 19 марта 2015 года к 9 годам лишения свободы) и Хамида Воситалиева (28-летний житель Истаравшана, 31 мая 2017 года был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы).

«Нозим Курбонов в колонии объявил себя «Эмир»-ом экстремистской группировки «Джамаат Ансаруллах» и стал призывать в свои ряды лиц, отбывавших наказание за причастность к этой группировке и за экстремизм. Он привлек троих вышеназванных осужденных, они занимались распространением идей «Джамаат Ансаруллах» среди заключенных», - пояснил Рустамзода.

Он также отметил, что Илхом Мамаджонов отвечал, за то, чтобы руководство колонии не узнали об их делах и использовал для этого «доверенных лиц».

Всех четверых теперь осудили по ст.ст. 187 часть (Создание преступного сообщества) и 307 (участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и приговорили Нозима Курбонова к 22 годам лишения свободы, остальных троих к 20 годам лишения свободы.

Срок наказания осужденные будут отбывать в колонии строгого режима.

Деятельность «Джамаат Ансаруллах» запрещена Верховным судом Таджикистана с мая 2012.

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