Первый информационно-аналитический бюллетень «Азия-Плюс» вышел в свет во вторник, 2 апреля 1996 года. Хотя готов был ещё за два-три дня до того. Просто в тот год конец марта пришёлся на выходные, а в понедельник, 1 апреля, мы сами его притормозили, чтобы новое издание не приняли за первоапрельскую шутку.

А если серьезно, то уже наш первый бюллетень получился вполне актуальным и насыщенным, с претензией на солидное издание. Одни рубрики чего стоили - «Власть», «Инвестиции», «Оборона и безопасность», «Приватизация», «Телекоммуникации», «Кто есть кто в Таджикистане»…

Вышел этот бюллетень на английском языке. Почему? Потому что накануне мы в поисках будущих подписчиков обошли местные банки, частные компании, таджикские газеты, постучались даже в правительство страны - и везде ответ был один: «Денег нет, в стране война, а вы тут с каким-то бюллетенем!» Тогда мы сделали вывод: если у наших сограждан денег пока нет, то до лучших времён мы будем ориентироваться на иностранцев, работающих в Таджикистане. Тем более что ни одного англоязычного издания на рынке пока нет. Так и поступили.

В предисловии к первому бюллетеню мы написали:

«…Наша страна ещё далека от стабильности. Тем не менее, Таджикистан – это не только теракты или борьба между правительством и оппозицией. В экономической, социальной, культурной жизни страны идут сложные и зачастую противоречивые процессы, которые требуют пристального внимания и экспертного анализа. «Азия-Плюс» намерена освещать эти процессы. На наш взгляд, это особенно важно сейчас, когда руководство Таджикистана заявляет о своём намерении ускорить процесс экономических реформ. Потому что наличие доступной для общества информации – это первая необходимая предпосылка успеха в любом деле. Наш девиз: объективная информация, свободная от любых политических и групповых пристрастий».

В рубрике «Власть» своё первое интервью «Азии-Плюс» дал премьер-министр Яхьё Азимов. Он рассказал нашим читателям, что в 1996 году правительство планирует ускорить процесс приватизации госсобственности – довести его с тогдашних 8 процентов до 50-60, создать дополнительные стимулы для иностранных инвесторов, укрепить национальную таджикскую валюту – таджикский рубль. Говоря о земельной реформе, премьер рассказал о раздаче 50 тысяч гектаров земли дехканам, о том, что уже в том же, 96-м году планируется отменить план по хлопку, а упор в развитии сельского хозяйства сделать не на колхозы и совхозы, а на фермерские хозяйства…

В подвёрстку к интервью с премьер-министром пошла короткая новость об открытии 16 марта в Душанбе первой товарной биржи, которую открыл Яхьё Азимов. Возглавил новую структуру 40-летний экономист, бывший глава "МеталлКонтрактТорга" Н. Саъдуллаев.

В рубрике «Новые назначения» наше издание сообщило о новых президентских указах: 28 марта первый вице-премьер таджикского правительства Махмадсаид Убайдуллоев был снят со своей должности и назначен мэром Душанбе. Его место занял бывший столичный градоначальник Юрий Поносов.

В рубрике бюллетеня «Оборона и безопасность» мы рассказали о решении президента назначить полковника Махмуда Худойбердиева заместителем командующего Президентской гвардией. Время тогда было неспокойное, а назначение – вынужденным. Поэтому и формулировка указа звучала соответственно: «Учитывая сложную военно-политическую обстановку в республике и в целях скорейшей стабилизации…».

В нашем комментарии к указу мы написали тогда, что «для многих наблюдателей это назначение стало довольно неожиданным, учитывая тот факт, что полковник Махмуд Худойбердиев был одним из активных участников вооружённого мятежа в январе - феврале 1996 года», когда его специальная бригада захватила власть в Курган-Тюбе и потребовала отставки ряда ключевых лиц в руководстве страны.

Власти тогда удовлетворили некоторые требования мятежников, и в отставку ушли премьер-министр Джамшед Каримов, его первый заместитель Махмадсаид Убайдуллоев, глава президентской администрации Иззатулло Хайёев.

Мы также отметили, что «президент проявил политическую гибкость и реализм» и смог удержать ситуацию под контролем. Последним актом разрешения кризиса стала поездка Эмомали Рахмонова в Курган-Тюбе на празднование Навруза, где ему удалось усадить противоборствующие стороны за дастархан мира и погасить конфликт.

В рубрике «Телекоммуникации» бюллетень «Азия-Плюс» сообщил своим подписчикам, что в начале марта Таджикистан стал 137-м членом международной организации спутниковой связи Intelsat. Документ о присоединении к ней в Вашингтоне подписал министр связи нашей страны Нуриддин Мухиддинов.

Другая новость сообщала о том, что Министерство связи Таджикистана планирует провести в августе международный тендер, в ходе которого будет определен партнер вновь создаваемой структуры АО «Таджиктелеком», который получит 49% в этой компании. Сообщалось, что «Таджиктелеком» будет создан на базе Минсвязи, Департамента почты, Телерадиокома и Комитета по телевидению и радио. Первоначальная стоимость пакета акций АО оценивалась в $30 млн.

Первым героем рубрики «Кто есть кто» в нашем бюллетене стал только недавно назначенный на этот пост пресс-секретарь президента Зафар Саидов. «Азия-Плюс» оценила это решение, как «одно из самых удачных кадровых назначений президента».

«Энергия, высокий профессионализм и умение брать ответственность на себя выгодно отличают 34-летнего пресс-секретаря от остального президентского окружения. Эти качества за короткий срок сделали его заметной фигурой на политическом олимпе Таджикистана», - написали мы в своём материале.

В интервью «АП» Зафар Саидов сообщил тогда, что идеалом в жизни для него является воспитавшая его бабушка; признался, что является поклонником женской красоты, а из алкогольных напитков предпочитает «Русскую Столичную», естественно, в умеренных количествах. Позже Зафар со смехом рассказывал нам, что очень скоро убедился: бюллетень «Азия-Плюс» внимательно читают все подписчики – на всех дипломатических приёмах после того интервью ему, не спрашивая, подносили рюмку «Столичной»…

Вот таким был первый бюллетень «Азия-Плюс», первый кирпичик, заложивший фундамент всей нашей «азиатской» семьи.

Оценивая тот бюллетень двадцатитрехлетней давности с высоты сегодняшнего опыта, я думаю, что он дал людям вполне объективный и правдивый срез того времени - начала военного 1996-го. Так же честно мы старались работать все эти 23 года.

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