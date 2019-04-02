Эксперты считают, что из-за возврата безлимитных тарифов и увеличения конкуренции в прошлом году средняя стоимость 1 Мб мобильного интернет-трафика в России снизилась до 3–4 коп., а в некоторых регионах цена упала и вовсе до копейки.

В 2018 году средняя стоимость 1 Мб мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 руб., что на 33% ниже, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете, посвященном российскому рынку связи и написанном топ-менеджерами «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию бизнеса Александром Поповским и ведущим экспертом по корпоративной стратегии Виктором Давыдкиным, передает РБК.

Авторы отчета отмечают, что в прошлом году мобильные операторы начали возвращать в свои тарифные линейки предложения с безлимитным интернетом. Первым, кто запустил подобный тариф, была компания «МТС» с предложением «Тарифище». Практически сразу аналогичные тарифы появились у «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2).

По оценке экспертов, снижение цен на рынке относительно 2017 года произошло в 40 регионах.

В первый раз операторы начали массово внедрять безлимитные тарифы в первом полугодии 2016 года, но уже в начале 2017-го отказались от них из-за падения выручки. По итогам 2018 года выручка от услуг мобильной связи в стране выросла на 5%.

Однако ранее аналитики Sberbank CIB прогнозировали, что в первом квартале 2019 года выручка от услуг мобильной связи может достичь дна, в том числе из-за возврата безлимитных тарифов. К росту этот показатель вернется в третьем и четвертом кварталах 2019 года, прогнозировали в Sberbank CIB.



По оценке аналитика AC&M Consulting Оксаны Панкратовой, средняя стоимость 1 Мб для пользователя услуг мобильной связи в России была еще ниже, чем оценили в «ВымпелКоме», — 0,03 руб. Это на 25% ниже, чем в 2017 году и является историческим минимумом для этого показателя.

По мнению Панкратовой, стоимость 1 Мб может снизиться еще больше.

«Хотя, казалось бы, куда уже меньше! У нас и так практически самый дешевый мобильный интернет в мире», — отметила она.

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