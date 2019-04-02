В рамках рабочей поездки в Согдийскую область президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял участие в открытии канатной дороги в городе Худжанд.

Канатная дорога, длиной 1 км, тянется от Парка культуры и отдыха имени Камоли Худжанди до комплекса Исмоили Сомони через реку Сирдарья, сообщает пресс-служба главы государства.

Канатная дорога построена местными предпринимателями в рамках объявленного Трехлетия развития села, туризма и ремесел.

Она состоит из 47 четырехместных кабин, а 7-ю кабинами обслуживания высшей категории. Сооружение способно одновременно обслуживать 160 человек.

Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки Сирдарья. На открытии было отмечено, что в 2018 году город Худжанд посетили около 64 тыс. туристов и гостей.

Сегодня глава государства также принял участие в фестивалях тюльпанов «Сайри гули лола» и национальных блюд "Таомхои миллии наврузи".

На фестивале тюльпанов были представлены 100 видов этих цветов от 18 городов и районов Согдийской области, а на фестиваль блюд были представлены более 50 разновидностей национальной еды.

Сегодня же президент страны дал старт работе нового ресторана «Темурмалик» в Худжанде.

Двухэтажное здание ресторана в виде корабля расположено на берегу Сирдарьи рядом с парком имени Камола Худжанди.

Ресторан занимает площадь в 631 квадратный метр и построен местным предпринимателем – руководителем ООО “Абдурашид” Абдурасулом Раджабовым.

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