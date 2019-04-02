2 апреля 1935 года в Сталинабаде состоялось открытие первого цирка. Сейчас, правда, уже никто не вспомнит, что именно скрывается за этой датой и за фразой «первый» цирк, но мы решили освежить память и вспомнить все, что знаем о таджикском цирке, который советские газеты называли одним из лучших в СССР.

Дело в том, что история циркового искусства в Таджикистане периодически прерывалась: первые студии были созданы при воинских частях в 1929 году, потом их закрыли, артистов перевели в Узбекистан, затем снова начали набор и так вплоть до 60-х годов. И своего здания у цирковых артистов в республике тоже не было вплоть до 1937 года.

Многовековая история таджикского циркачества

На самом деле, упоминания различных форм циркового искусства засвидетельствованы еще писателем XIII века Хусайном Воизи Кошифи, который указал, что в средние века у таджиков были свои фокусники, масхарабозы, жонглёры, пахлавоны и канатоходцы. Именно они были главными героями народных праздников, на которых жители демонстрировали свою силу и ловкость в спортивных играх и традиционных скачках.

В годы становления советской власти в Средней Азии восточный цирк, как правило, был кочующим.

В Таджикистане официальный статус цирковому искусству был присвоен приказом Совета народных комиссаров в 1929 году, согласно которому цирковые труппы были созданы при воинских частях.

Вначале труппы состояли из силачей, канатоходцев, иллюзионистов, музыкантов и других артистов. Но в 1933 году эту школу закрыли, а артистов перевели в Узбекистан, не воспитав ни единого национального кадра.

Спустя несколько лет при Совете народных комиссаров Таджикистана было создано Управление культуры, которому были переданы вновь сформированные цирковые труппы.

Душанбинский цирк, наши дни Asia-Plus

Вместо деревянной ажурная крыша над головой

До 1937 года представления цирковых артистов в Душанбе давались в балаганах или помещениях временного типа.

Первый государственный цирк был построен в Сталинабаде в декабре 1937 года. Был он деревянным и находился на месте существующего сейчас Душанбинского театра кукол.

Кстати, старый душанбинский цирк всегда служил постановочной базой для новых представлений. В нем в предвоенные годы успели выступить почти все известные цирковые труппы СССР.

1961 год. На арене старого здания Душанбинского цирка выступает советский российский артист цирка (дрессировщик, клоун), актёр, народный артист СССР Юрий Дуров.

Так, в первый год Великой Отечественной войны здесь несколько месяцев находился в эвакуации знаменитый цирк Юрия Дурова, который успел поставить несколько новых цирковых программ.

В 80-х годах прошлого века деревянное здание старого цирка сгорело.

За три года до этого, 23 декабря 1977 года, состоялось торжественное открытие нового здания душанбинского цирка - легкого и ажурного, которое украсило улицу Негмата Карабаева и проспект Правды (Саади Шерози). Это был настоящий стационарный цирк, обосновавшийся в здании с круглой ареной и крышей-куполом.

Учитывая сейсмоактивную зону, само по себе здание цирка по своему стилю и размеру - уникальное. Как и многие другие проекты советских цирков, его эскиз был разработан в московском институте «Гипротеатр». Внешне здание напоминает карусель.

Душанбинский цирк был возведен в 1977 году архивное фото

К моменту окончания строительства в 1977 году цирк был оснащен современной техникой и мог принять любую программу: цирк на льду, цирк на воде.

Автором проекта душанбинского цирка стал известный московский архитектор Леонид Бернардович Сегал, а душанбинские архитекторы «Таджикгипростроя» внесли в него некоторые изменения и сделали привязку к местности.

Например, авторы проекта здания оригинально решили проблему охлаждения огромного купола: вдоль желобов на крыше были проложены водопроводные трубы с отверстиями, а бьющая из них фонтаном вода должна была подсвечиваться специальными прожекторами. Сейчас, правда, неизвестно, работает эта система или нет.

Душанбинский цирк. Веерообразный складчатый диск на стилобате перерастает в увлекательный аттракцион. Кажется, что здание вот-вот закружится на центрированном постаменте. И это кручение деловито подчеркнуто теневыми эффектами складок, скользящими вслед за солнцем. И тонкими средниками окон над низким параллелепипедом стилобата. (Статья из журнала «Архитектура в СССР» о Душанбинском цирке)

Лучшие из лучших

Первыми на арене нового цирка выступили артисты Таджикского государственного цирка. Среди них канатоходцы, дрессировщики с верблюдами, «Джигиты Таджикистана» под руководством А.Турдыева. Позже, в 1978 году здесь состоялись выступления артистов Московского, Ленинградского, Рижского и Софийского цирков.

Кстати, во времена СССР коллектив таджикского цирка входил в десятку лучших цирковых коллективов страны.

Когда отдельные цирковые группы СССР проводили свои выступления во многих странах мира, в их составе были и таджикские артисты. А уникальный номер сталинабадского цирка «Таджикские игры на мачте», который выполняли воздушные гимнасты, был включен в программу Московского цирка в 1972 году.

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А что сегодня?

Сейчас труппа таджикского цирка в год дает десятки выступлений в столице и регионах. Дальше пока не выезжают - "слишком дорого".

По словам главного режиссера таджикского государственного цирка Бахтиера Иззатуллоева, таджикские профессиональные канатоходцы на протяжении целого года работали в цирке-шапито в Египте, и своим мастерством смогли покорить зарубежную публику.

В прошлом году состав труппы пополнило четырнадцать молодых артистов из Москвы. Они учились в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (знаменитого клоуна Карандаша – прим.ред.) за счет средств из специального фонда президента Таджикистана.

В репертуаре таджикского цирка сейчас 15 номеров - это выступления уже традиционных для Таджикистана воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, клоунов; есть в труппе и дрессировщики зверей, которые выступают с медведями, обезьянами, змеями, лошадями и собаками. В общем, в цирке трудятся 15 животных.

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