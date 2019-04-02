Дар Русия хеле зиёд қоидаҳо дар бораи муҳоҷират амал мекунанд, ки муҳоҷирон ё аз онҳо огаҳӣ надоранд ва ё онҳоро нодуруст мефаҳманд.
Muhojir.news.tj дар ин хусус барои шумо 10 савол интихоб кард. Худро бисанҷед, оё ин қоидаҳоро медонед?
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