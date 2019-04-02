Детям нужны современные интересные книжки. Раньше их придумывали профессиональные писатели, но с развитием интернет-технологий детская литература также стала мультимедийной. В итоге, от современного писателя требуется не только литературное дарование, но и талант художника и дизайнера.

Именно таким автором в современном Таджикистане является художник-аниматор Хусейн Чиллаев.

Он начал заниматься писательским ремеслом совсем недавно. Путь Хусейна к литературе уникальный - изначально он занимался рисованием.

- Я с детства увлекался живописью, - говорит он. – Поэтому после окончания средней школы поступил в колледж искусств города Куляба.

Asia-Plus

В колледже учащиеся занимались росписью. После поступил уже в Душанбе в институт искусств на художника. Но здесь ему стало скучно и Хусейн, бросив учебу, вернулся в родной город и занялся земледелием.

Но однажды случилось событие, которое заново пробудило интерес Хусейна к творчеству. Ему попался документальный фильм: «Джеки Чан: мои трюки», в котором известный актер показывает, как он совершенствует ремесло.

- Этот фильм перевернул мои представления о жизни, - говорит Хусейн Чиллаев. – Я так вдохновился, что позвонил своему учителю Амину Усманову и попросил восстановить меня в вузе.

Конечно, восстановиться в институте искусств было нелегко, но Хусейн добился своей цели.

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Учитель рекомендовал ему заниматься рисованием для детей, так как у Хусейна была склонность к мультяшным серийным рисункам.

- В наше время как раз таких художников не хватает, - сказал Усманов своему ученику. – Поэтому ты должен развить свой талант именно в детском направлении.

Рисуя для детей, Хусейн все время думал о том, что для полнейшего раскрытия своего таланта ему чего-то не хватает. Новую творческую миссию для себя он нашел в проекте «Читаем вместе», реализуемом USAID.

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В числе писателей и иллюстраторов он участвовал в тренинге, где участники озвучивали темы и идеи, и на месте сочиняли истории.

- Это было очень интересно. Можно сказать, это вдохновило меня, и я тоже начал вместе с ними сочинять сказки и придумывать темы и идеи. Тренинги длились почти десяти дней. Я научился писать истории, интересующие детей.

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На сегодня Хусейн проиллюстрировал почти 300 книг, собственных среди них уж 10.

В числе авторских книг Чиллаева такие произведения, как «Смелый слоник», «Зебра без полосы», «Слоник и яблоня», «Утка», «Злая девушка», «Кролик- грязнуля» и другие.

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