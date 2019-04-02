Бахтиер Матякубов, известный как «маньяк в белых перчатках», приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство пяти женщин, сообщает Лента.ру.
Матякубов признал вину и рассказал об обстоятельствах совершения преступлений. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.
По данным Следственного комитета России (СКР), с января по апрель 2015 года Матякубов совершил серию убийств. Обвиняемый предпочитал выслеживать женщин в безлюдных местах в парках Москвы и Московской области, а также в магазинах с целью разбойного нападения.
Убийства совершались днем и вечером с использованием ножа. Жертвы погибали от множественных колото-резаных ранений. Криминалисты установили характерный почерк нанесения ударов ножом. Также выяснилось, что у Матякубова эмоционально неустойчивое расстройство личности, мстительность и неприязнь к женщинам.
По данным СМИ, в общей сложности мужчина убил 11 женщин в России, Узбекистане и на Украине. Там его приговорили к пожизненному сроку за три убийства, после чего экстрадировали в Россию в декабре 2017 года.
«На записях с камер видеонаблюдения по двум совершенным им убийствам в Москве лица подозреваемого разглядеть не удалось, но были хорошо видны белые строительные перчатки, поэтому до установления личности Матякубова называли "убийцей в белых перчатках"», — рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Выяснилось, что у Матякубова эмоционально неустойчивое расстройство личности, мстительность и неприязнь к женщинам. Фигурант полностью признал свою вину.
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