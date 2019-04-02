Эмомали Рахмон сегодня открыл первую канатную дорогу в Худжанде, протяженностью 1 км: она тянется от Парка культуры и отдыха имени Камоли Худжанди до комплекса Исмоили Сомони через реку Сирдарья. Фуникулер, состоящий из 47 кабинок, способен одновременно обслуживать 160 человек, сообщает пресс-служба президента, однако не указывая, покатался ли сам глава государства на канатке.

Высота канатной дороги составляет 35 метров от уровня реки Сирдарья. фото пресс-службы президента РТ 1 /6

Канатная дорога построена местными предпринимателями в рамках объявленного трехлетия развития села, туризма и ремесел.

На открытии было отмечено, что в 2018 году город Худжанд посетили около 64 тыс. туристов и гостей.

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