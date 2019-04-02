Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре выборов президента Украины, заявила, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур, пишет Медуза.

«Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справятся с этими вызовами и не остановят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу», — цитирует ее заявление издание «Украинские новости».

Согласно результатам Центризбиркома Украины, победу в первом туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский — он набрал 30,23% голосов избирателей.

Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,92%. Результат Юлии Тимошенко — 13,39%.

Второй тур состоится 21 апреля.

По словам Тимошенко, результаты выборов были сфальсифицированы, однако она не намерена их обжаловать и выводить своих сторонников на протестные акции. Свои усилия лидер «Батькивщины» планирует сконцентрировать на парламентских выборах, которые пройдут на Украине осенью.

Ранее сообщалось, что избирательные штабы Зеленского и Тимошенко якобы вели переговоры о возможном альянсе во втором туре выборов. Тимошенко намеревалась поддержать кандидатуру Зеленского в обмен на будущую должность премьер-министра страны, заявлял депутат Верховной Рады Мустафа Найем.