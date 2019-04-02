Главный тренер душанбинского «Истиклола» Хаким Фузайлов и наставник команды «Худжанд» Нумонджон Юсупов поделились своими ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Кубка АФК-2019.

Завтра, 3 апреля, пройдет футбольный матч между командами «Истиклол» и «Худжанд» в рамках первого тура группового этапа Кубка АФК-2019.

Команды 29 марта, уже встречались в матче за Суперкубок Таджикистана-2019. Игра проходила под проливным дождем и завершилась уверенной победой столичного клуба – 3:0. В составе победителей дубль сделал армянский легионер Руслан Корян. Еще один гол на свой счет записал заменивший Коряна нападающий Шахром Самиев.

И вот теперь «Истиклол» и «Худжанд» снова должны выявить победителя, теперь уже в рамках Кубка АФК.

Накануне этой встречи главные тренеры команд рассказали о своих ожиданиях от матча, а также настрое футболистов на игру.

— Матч за Суперкубок Таджикистана против «Худжанда» был достаточно хорошим. Я ожидал, что будет острая борьба, так и получилось. Не сомневаюсь, что и завтрашний поединок в рамках Кубка АФК пройдет в острой борьбе, - сказал Хаким Фузайлов, главный тренер «Истиклола».

Матч за Суперкубок страны, 29 марта 2019 года ФФТ

По словам тренера душанбинского клуба, «Худжанд» выступит в роли раненого зверя и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в Суперкубке страны.

- Но мы готовы к бою. Мы не подстраиваемся под тактику соперника. Настрой на матч будет запредельный, даже выше, чем в игре за Суперкубок, можете не сомневаться, - выразил уверенность Фузайлов. - Надеюсь, что завтра зрители будут поддерживать обе команды. Тем более, что это исторический матч. Впервые в истории два клуба из Таджикистана сыграют друг против друга в рамках Кубка АФК.

Главный тренер «Худжанда» Нумонджон Юсупов подчеркнул, что его команда постарается избежать тех ошибок, которые были совершены в игре за Суперкубок Таджикистана-2019.

"Ожидаем очень тяжелый матч против «Истиклола». Соперник очень сильный и серьезный", - заявил Юсупов.

Нумонджон Юсупов ФФТ

«Истиклол» один из главных фаворитов не только нашей группы, но и всего Кубка АФК-2019. В недавнем матче за Суперкубок Таджикистана многие наши ребята не справились с давлением, это в итоге сказалось на игре. Мы проанализировали тот матч. Указали ребятам на их ошибки. Если бы мы использовали свои моменты, то не было бы такого неудачно результата. Некоторым нашим ребятам не хватает опыта в таких важных и серьезных матчах. Кроме того, после ответной встречи с «Ахалом» у нас не было серьезных спаррингов. На мой взгляд, это тоже сказалось в игре за Суперкубок страны", - отметил наставник худжандцев.

К матчу с «Истиклолом» в рамках Кубка АФК, по мнению Юсупова, его команда подойдет более ответственно:

- Мы планируем изменить тактику на игру. Наша задача в Кубке АФК – сыграть удачно, достойно и набраться опыта. Также хочу извиниться перед нашими болельщиками за отрицательный результат в матче за Суперкубок Таджикистана. Любой отрицательный результат – это урок. Хочу призвать всех наших болельщиков прийти завтра на стадион и поддержать команду в столь непростом поединке против «Истиклола». Постараемся сыграть удачно.

Матч между командами «Истиклол» и «Худжанд» в рамках первого тура группового этапа Кубка АФК-2019 пройдет завтра, 3 апреля, на Центральном республиканском стадионе г.Душанбе. Начало встречи - в 19:00.

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