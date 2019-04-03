Определенная часть Душанбе сегодня, 3 апреля, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00, - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Мастонгулова, Улугбека, Афзали, Гастелло, Есенина, Фучика, Матросова, Навои, а также в микрорайонах Навбахор и Навобод.

В течение января, февраля, марта и теперь апреля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

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